urmează un show de zile mari la raliul sibiului. tempestini țintește a șasea victorie / video foto

Simone Tempestini revine în acest weekend pe traseele spectaculoase ale Raliului Sibiului Bilstein, cu gândul la un nou record: a șasea victorie consecutivă în etapa preferată a campionatului.

Raliul Sibiului este prima etapă de macadam din actualul sezon și promite spectacol total: 58 de echipaje s-au înscris la start, iar organizatorii anunță un record de 18 modele cu configurație Rally2, cele mai performante din competiție. Printre concurenți se află și echipaje din Italia, Turcia, Bulgaria și Ungaria, ceea ce adaugă o dimensiune internațională evenimentului.

https://www.youtube.com/watch?v=gvFGSlTJaaY

După o pauză de cinci ani, raliul revine și în inima orașului. Sâmbătă, de la ora 15:30, Piața Unirii din Sibiu va găzdui o superspecială spectaculoasă, menită să aducă motorsportul mai aproape de publicul larg, accesul publicului fiind gratuit.

Simone Tempestini, pilotul Napoca Rally Academy va concura pentru prima dată în acest sezon pe o Skoda Fabia RS, alături de Carmen Poenaru, copilotul său de încredere. După abandonul din Rally di Roma Capitale, unde a fost nevoit să se retragă după ce a lovit o vacă apărută pe traseu, Tempestini vine la Sibiu hotărât să își ia revanșa în fața fanilor.

„Este un raliu special pentru mine și îmi doresc să continui șirul victoriilor aici. Cred că proba frumoasă este șanta, mie îmi place că e pe coborâre, atunci ne dăm seama că dacă am avea și mai mulți cai putere ar fi și mai interesant, 300 cai putere la vale se simt diferit față de urcare. Mi-aș dori să văd Raliul Sibiului la un nivel mai sus, nu doar în Campionatul Național, este o cursă frumoasă, îmi place și merită să se bucure și alții”, a declarat pilotul înaintea startului. Din 43 de probe în care a luat startul în ultimii 5 ani, Tempestini a câștigat nu mai puțin de 37, reușind să domine autoritar fiecare ediție din 2020 și până în prezent. Principalul adversar al lui Tempestini este chiar coechipierul său de la Napoca Rally Academy, Norbert Maior, care va concura pe un Citroen C3 Rally2 alături de sora sa, Francesca. „Este o provocare să concurez aici alături de Simone, care are un palmares impresionant la Sibiu. Vom da tot ce putem și sper să oferim un spectacol pe măsură fanilor”, a spus Maior înaintea startului. De asemenea, la start se va afla și sibianul Sebastian Barbu, ultimul câștigător al raliului dinainte de dominația Tempestini, pregătit să revină în forță pe probele de acasă. Printre numele care se mai află pe lista de înscrieri se mai numără Andrei Gîrtofan, Vali Porcișteanu, Matteo Bernini sau Bogdan Cuzma.

Competiția se desfășoară pe un total de 10 probe speciale pe un total de 128 de kilometri, printre care se remarcă și celebra probă de noapte „Șanta”, programată vineri seară, acolo unde sunt așteptați peste 5.000 de spectatori. Organizatorul Horațiu Baltador, președintele Racing Team Sibiu a întâmpinat adevărate provocări în organizare.

”E un an cu mai multă ploaie, spectacolul și adrenalina vor fi aceleași, am lucrat pe probe până în ultimele minute, au fost adevărate provocări. O să vină o perioadă foarte grea pentru sport, dar noi am crescut ca eveniment, partenerii încă ne bat la ușă. Suntem în discuții cu încă doi mari parteneri pentru la anul. Va fi un spectacol superb, mulțumim autorităților pentru sprijinul pentru Superspeciala din Centru, va fi ceva minunat pentru public. Superspeciala nu va puncta pentru Campionatul Național, va fi doar pentru spectacol” a anunțat Horațiu Baltador.