zeci de familii riscă să piardă terenurile pentru case în cisnădie. primăria ia în calcul o reluare a procedurii / video

Zeci de tineri din Cisnădie care au primit anul trecut terenuri pentru construirea de locuințe riscă să piardă dreptul de a construi, în urma unor verificări demarate de noua conducere a Primăriei.

Cisnădianul povestește că terenurile au fost atribuite în septembrie 2024, în baza Legii 15/2003, care permite alocarea de loturi pentru tineri necăsătoriți sau proaspăt căsătoriți. Însă, după schimbarea administrației locale, noua echipă condusă de primarul Mircea Orlățan a descoperit mai multe nereguli în procedura de atribuire, iar situația a fost blocată pentru majoritatea beneficiarilor.

Unul dintre tinerii care au primit teren, dar care acum se confruntă cu refuzul eliberării autorizației de construcție, spune că a investit deja zeci de mii de euro, fără să-și poată începe lucrările. „Anul trecut, în septembrie, am primit teren prin Legea 15/2003. După alegeri, s-a schimbat primarul. Din 40 de persoane de pe listă, doar 4 au primit autorizație de construcție. Restul suntem blocați. Noua conducere spune că terenurile nu au fost acordate legal. Eu am făcut două credite, peste 40.000 de euro, am plătit avize, proiecte… și acum stau în chirie cu copiii și plătesc și rate. Cum se poate să dea doar unora autorizație și pe ceilalți să ne lase în aer?”, a declarat un cisnădian.

Orlățan: „Am descoperit nereguli”

Primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, spune că procedura de atribuire a fost verificată de juriștii instituției, care au identificat posibile probleme de legalitate. În plus, înainte de instalarea noii administrații, Parchetul ar fi solicitat dosarele proiectului, semn că există suspiciuni oficiale.

„Este o situație sensibilă. În septembrie anul trecut s-a făcut atribuirea terenurilor, iar noi am cerut juriștilor să o verifice. Am descoperit nereguli și am informat beneficiarii că urmează să audităm complet această procedură. E posibil să fie suspendată sau chiar reluată. La mine au venit în audiență 10 familii odată și le-am promis că voi analiza cazul în detaliu în câteva zile”, a declarat Orlățan.

Edilul spune că în ciuda dificultății deciziei, dacă se confirmă problemele de legalitate, procedura ar putea fi anulată sau refăcută de la zero, ceea ce ar duce la întârzieri semnificative și la riscul pierderii terenurilor de către actualii beneficiari. „Avem semnale clare că procedura nu a fost în regulă. În octombrie, înainte de schimbarea primarului, Parchetul a cerut toate dosarele. Dacă va fi nevoie, vom relua procedura de la capăt. Știu că nu este ușor, dar este necesar”, a adăugat primarul Cisnădiei.