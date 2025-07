clauza ciudată din contractul lui măldărășanu. se poate îmbogăți la fc hermannstadt

Acționarul lui FC Hermannstadt, Claudiu Rotar a dezvăluit că antrenorul Marius Măldărășanu are o clauză în noul contract prin care primește un procent din vânzarea tinerilor jucători români.

Negocierile anevoioase din vară dintre antrenorul Marius Măldărășanu și clubul FC Hermannstadt i-au adus tehnicianului și o clauză inedită în noul contract, valabil până în 2027.

Unul dintre acționarii lui FC Hermannstadt a dezvăluit că Marius Măldărășanu are un procent din vânzarea jucătorilor români. ”La Ianis mai păstrăm un procent de 10% dintr-un viitor transfer. Antrenorul Măldărășanu are cotă parte din toți jucătorii tineri români, e o motivație pentru a îi crește. El e obligat oricum să bage un Under la fiecare meci, doar cu unul jucăm, nu cu mai mulți” a anunțat Claudiu Rotar la Digi Sport.

Astfel, Marius Măldărășanu își va completa contul după iminenta vânzare a lui Ianis Stoica în străinătate. ”Pe masă avem două oferte, una din Turcia și una din Portugalia, ambele oferte depășesc 1 milion de euro. Suntem aproape, negocierile au început abia joi. Noi avem un buget de 4,4 milioane de euro anual, consolidat din ticketing, sponsorizări și ce vindem e plus. Vrem să vindem în fiecare an măcar un jucător, dacă sunt doi, mai bine. Echipa se autofinanțează, banii sunt la zi” a mai explicat Claudiu Rotar.

FC Hermannstadt a început bine acest sezon, remizând sâmbătă în Ghencea, 1-1 cu FCSB.