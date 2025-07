reacție “delicioasă” a unui oficial sibian după remiza cu fcsb: “e bun și un punct. nu vrem să supărăm”

După remiza lui FC Hermannstadt în deplasare contra campioanei, 1-1 cu FCCS, acționarul clubului sibian, Claudiu Rotar a anunțat planuri mari pentru echipa lui Marius Măldărășanu.

Sibienii lui Măldărășanu au început excelent noul sezon, cu o remiză pe terenul campioanei FCSB. FC Hermannstadt a deschis scorul prin reușita lui Kujabi, apoi a avut o bară prin Ianis Stoica, dar FCSB a egalat în prelungiri.

Oficilii clublui sibian sunt mulțumiți de rezultat, chiar dacă au ”Este important pentru noi acest rezultat, pentru moral. Cu campioana, jucătorii se motivează, este bun și un punct, dar nu vrem să supărăm pe nimeni, avem relații foarte bune cu Gigi Becali. Să ținem cont că Ianis Stoica nu a făcut cantonamentul cu echipa, a fost la Euro, i-am dat puțin de timp să aibă pauză, dar va fi titular de la meciul următor. Noi ne bucurăm și cu un punct, l-am obținut. O să vină și ziua în care o să fim în play-off, de la an la an o să fim și mai puternici. Eu zic că în momentul de față Măldărășanu are problemă să alcătuiască primul unsprezece” a declarat Claudiu Rotar.