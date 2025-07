nicușor dan anunță reducerea bugetului președinției și explică de ce tva-ul crește totuși la 21 la sută

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, luni, că măsurile de austeritate sunt provizorii, iar în ceea ce privește creșterea TVA-ului, a spus că angajamentul guvernului în momentul în care a fost învestit a fost că TVA-ul nu va crește. Administrația Prezidențială reduce bugetul cu 20%.

Nicușor Dan a spus, în conferință de presă, luni, că vrea să le transmită românilor că măsurile de austeritate sunt „o chestiune provizorie”.

„România are potențial economic. Așa cum am spus de mai multe ori, la sfârșit de 2026, dacă nu facem greșeli, vom intra în OCDE și, în felul acesta, România va fi interesantă pentru investitori străini. De asemenea, economia românească lumească are un potențial de dezvoltare imediat ce vom trece peste această scurtă perioadă de redresare”, a spus Dan.

El a dat asigurări pentru investitori și piețe financiare că „suntem oameni serioși, am promis că facem reformele, vom face pentru ca situația financiară a României să se redreseze”.

De asemenea, Nicușor Dan a mai spus că în momentul în care o să vină rectificarea bugetară pentru 2025, Administrația Prezidențială va propune o reducere cu 20% a bugetului propriu pentru a participa la acest efort colectiv.

Dan a explicat și de ce nu s-a început cu măsuri de corecție a privilegilor, înainte de măsuri care să afecteze toată lumea.

„Răspunsul este că a fost o presiune a timpului pentru piețele financiare care au fost expuse an de zile la promisiuni neonorate ale României de a reduce cheltuielile, singurul răspuns care era credibil pentru ei sub presiunea timpului a fost că vor crește venituri. Însă, pe chestiunea TVA-ului, de care sunt sigur că sunteți interesați, angajamentul guvernului în momentul în care el a fost investit a fost că TVA-ul nu va crește. Și că vom avea o reevaluare la începutul lunii octombrie, înainte de evaluarea Comisiei din 15 octombrie și vom vedea în acel moment dacă măsurile sunt suficiente sau nu. Pentru ca România să poată să treacă de această perioadă fără majorarea TVA-ului, erau nevoie și erau absolut realizabile un set de măsuri, discuții cu Comisia, cu agenția de rating și această măsură putea să nu fie luată la acest moment”, a mai spus președintele.