oficial liber la bălăceală în ștrandul cisnădie. primăria, precizări despre prețuri și program

Primăria Cisnădie anunță redeschiderea ștrandului, după finalizarea lucrărilor de modernizare și repunere în funcțiune a acestui obiectiv. Deschiderea are loc la timp pentru sezonul de vară, care a început deja cu temperaturi ridicate, și extinde opțiunile de relaxare și distracție pentru cetățenii orașului. Vă reamintim că ștrandul a fost complet închis pentru multă vreme, din cauza degradării sale.

Investițiile în modernizarea și redeschiderea ștrandului Cisnădie au constat în instalarea de noi linere (membrane) la toate cele trei bazine 700 m³, 100 m³, 120m³, înlocuirea completă a echipamentelor de filtrare și recirculare a apei (pompă, filtru nisip, vană multiport), montajul bordurilor perimetrale conforme și amenajarea spațiilor din jurul bazinelor.

De asemenea, a fost montată o instalație de încălzire pentru cele două bazine destinate copiilor, cu o suprafață de 100 și, respectiv, 120 metri pătrați. Pentru acestea, lucrările au inclus montajul unei pompe de căldură de recirculare a apei din instalația de încălzire. Totodată, numărul de șezlonguri și umbrele a fost suplimentat.

„Lucrările de modernizare s-au încheiat, ștrandul este într-o stare foarte bună, am umplut bazinele și am deschis accesul pentru toți cei care vor să se răcorească, în condiții de siguranță și igienă. Am făcut lucrări consistente și acum avem un ștrand la standarde normale, după ce am schimbat toate instalațiile și echipamentele. Avem o capacitate de circa 300 de persoane, așa că îi așteptăm pe oameni să se relaxeze aici, la ștrandul nostru, pentru că nu mai sunt nevoiți să meargă în alte localități”, a declarat Mircea Orlățean, primarul Orașului Cisnădie.

Accesul publicului în Ștrandul din Cisnădie se poate face zilnic, între 10.00 și 19.00, copiii cu vârsta până la 6 ani având intrare liberă. Prețul biletelor pentru elevi, studenți și pensionari este 15 lei, iar pentru adulți este 30 de lei. Pentru închirierea unui șezlong, prețul este 10 lei, iar pentru închirierea unei umbrele, de asemenea 10 lei.