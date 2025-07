val de mărturii după dezvăluirile ora de sibiu. zeci de mame povestesc despre experiențe de coșmar la maternitatea din sibiu

Povestea Georgianei, tânăra mamă din Sibiu care și-a împărtășit public experiența traumatizantă din sala de nașteri a Spitalului Județean Sibiu, a deschis o rană veche. Ceea ce părea, la început, o întâmplare izolată s-a transformat într-un adevărat val de mărturii. În urma articolului publicat de Ora de Sibiu, sute de femei au relatat situații similare, confirmând o realitate crudă: lipsa de empatie, jignirile și tratamentele degradante sunt, din păcate, experiențe comune în maternitatea sibiană.

După publicarea articolului, Georgiana a transmis un mesaj ferm: „S-a demonstrat că povestea mea nu este una inventată. În comentarii se vede clar că nu am fost singura mamă care a trecut prin așa ceva.” Ea încurajează mamele să își ceară drepturile și să depună plângeri atunci când sunt tratate necorespunzător: „Eu nu am făcut o plângere, nu am timpul și energia să îmi bat capul, dar sfătuiesc alte mame să o facă. Trebuie să ne protejăm de astfel de comportamente.”

Mărturii care confirmă problemele sistemice

După apariția articolului, secțiunea de comentarii s-a transformat într-un spațiu al durerii împărtășite. Sute de mame, dar și tați ale fetelor, au relatat experiențe similare, unele chiar mai dramatice.

Crinella își amintește: „În 2013 era exact la fel! Am stat cu dureri de la 3 dimineața până la 11, fără să mă bage cineva în seamă. Dacă nu era un medic tânăr, probabil nășteam în baie.”

Cristina povestește: „Am fost însărcinată la 16 ani, am stat internată două săptămâni. M-au făcut în toate felurile, fără pic de respect. Mi-au vorbit mai urât decât mi-ar fi vorbit vreodată cineva.”

Tații confirmă: „Și fiica mea a trecut prin același coșmar”

Și tații au reacționat în comentarii, semnalând aceleași abuzuri. Daniel a scris: „Fiica mea a născut la 16 ani și a fost tratată cu dispreț. Fără bun simț, fără respect, plătite din bani publici și fără suflet.”

Viorel, un alt tată, întărește afirmațiile: „Cu trei săptămâni înainte, fiica mea a trecut prin același tratament. Lipsă de respect totală.”

„Prefer să nasc acasă decât să fiu batjocorită”

Foarte multe mame declară că au preferat să nască la spitale din alte orașe sau în sistem privat pentru a evita umilințele. Liuba, mamă a doi copii, povestește că la primul copil a trăit un coșmar: „Am stat cu apa ruptă de la 23:00 la 10 dimineața, fără ajutor. Infirmierele nu te învață nimic, nu le pasă.” A doua naștere a avut loc la Mediaș: „Spital mic, dar respectul a fost la un alt nivel.”

Chestionare formale, realitate ignorată

Comentariile contestă și eficiența sistemului de feedback menționat de conducerea spitalului. Ioana susține că „formularul online” nu include întrebări despre comportamentul personalului: „Îți cer păreri despre curățenie și materiale sanitare, dar nu întreabă nimic despre respect și empatie.”

Pacienții confirmă: o problemă care persistă de ani de zile

Spitalul Județean Sibiu afirmă că nu există plângeri oficiale despre comportamentul personalului din sala de nașteri. Însă mamele susțin contrariul. Ceci povestește: „Acum 20 de ani am născut acolo și a fost la fel. Comportament lipsit de umanitate, jigniri, dezinteres. Nu s-a schimbat nimic.”

Concluzia mamelor din Sibiu: „Nu e un caz izolat, e un fenomen”

Pentru multe femei, maternitatea din Sibiu nu este locul unde nașterea devine o amintire fericită, ci un coșmar greu de uitat. „De la minore la femei mature, indiferent de statut, multe dintre noi am trecut prin același tratament. Acesta nu mai este un caz singular, ci un fenomen grav, care necesită investigații serioase și măsuri urgente,” concluzionează Georgiana.