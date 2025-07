experiența vieții pentru un sibian la gușterița mtb. “am urlat de fericire” / foto

Sibianul Dorin Artemon Mihu (47 ani) a urcat pe podium la consursul de ciclism montan ”Gușterița MTB-Turbo”, în ciuda unui căzături care i-a afectat starea de concurs, dar și bicicleta.

După ce a practicat timp de 15 ani ciclismul montan la nivel de amatori, sibianul Dorin Mihu și-a văzut visul încununat cu o medalie de bronz chiar la ultima cursă la care a participat.

El a luat startul la concursul de ciclism montan “Gușterița MTB-Turbo” desfășurat în Pădurea Gușterița, în zona Hamba și Slimnic, care a totalizat 55 km. După ce a parcurs circa 30 de km, ciclistul sibian a căzut și a avut serios afectată o coastă și o mână, iar ghidonul bicicletei s-a îndoit. Dorin Mihu s-a ridicat, a continuat cursa și a reușit să câștige bronzul.

”Mai participasem până acum la 9-10 curse, aceasta a fost ultima, chiar pe traseul cel mai lung, de 55 km. Partea interesantă este că atunci când am luat startul, nu m-am gândit că voi ajunge pe podium, dar prin ambiție și voință am reușit un loc 3! După o căzătura urâtă, julindu-mi serios mâna stângă, o coastă iar ghidonul s-a strâmbat, am continuat încă cei 25 de km până la final, în acestă stare. A fost foarte greu, mult noroi, bălți, cărări abrupte prin pădure, iar starea mea nu era tocmai una bună. M-am apropiat de finish, am trecut cu bine simțind un gust al victoriei de podium, iar după ce am trecut linia de sosire m-am prăbușit efectiv. Am deschis ochii și am văzut o medalie de finisher! După câteva minute am aflat că sunt pe locul 3, pe podium! Am urlat de fericire, mi-au dat lacrimile! A fost o competiție muncită, terminată eroic și onorabil. Când există muncă, motivație și voință, atunci apar și rezultatele! A fost ultima competitie MTB la care am participat. Memorabil!” a declarat ciclistul sibian.

Operat la gleznă în urmă cu 10 ani, Dorin Artemon Mihu renunță la cursele de ciclism pentru a își menaja sănătatea. ”Prefer să mă menajez, nu mai pot risca la curse, una e pasiunea, dar și de sănătate trebuie să ai grija. Că mergi de plăcere cu bicicleta este altceva, te mai oprești, dar în concurs trebuie să știi să iți gestionezi efortul, e o tensiune continuă de competitie, ține mult de psihic dar și de rezistență fizică. O să le povestesc la nepoți despre această cursă memorabilă” a mai afirmat ciclistul sibian.