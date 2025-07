guvernul îngheață indexările la pensii și salarii. programul rabla, analizat pentru reluare

Salariile și pensiile NU vor fi indexate cu rata inflației în 2025. Plata la timp, prioritate maximă – spune vicepremierul Tanczos Barna

Salariile și pensiile nu vor fi indexate cu rata inflației în acest an, prioritatea Guvernului fiind asigurarea plății lor la zi până la finalul anului 2025. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Tanczos Barna, marți seară, la Antena 3 CNN.

„Din punctul meu de vedere, și în decembrie, și în ianuarie, când am făcut bugetul, aceasta a fost prioritatea numărul unu: să asigurăm până la sfârșitul anului, fără niciun risc, plata tuturor salariilor și tuturor pensiilor și să nu ajungem în acea incapacitate de plată, să nu avem perturbări pe plățile lunare la zi, fără întârziere în aceste zone”, a declarat Barna.

Vicepremierul a subliniat că măsurile de înghețare și neindexare sunt temporare, dar eliminarea unor sporuri este definitivă: „Înghețarea și neindexarea salariilor și pensiilor este clar o măsură temporară. În cazul în care lucrurile se echilibrează în 2026, văd posibilă o indexare undeva în a doua parte a anului.”

El a precizat că România are nevoie de cel puțin un an de reașezare fiscal-bugetară: „România are nevoie, cel puțin de un an de zile, de reașezare a echilibrului fiscal-bugetar, cu condiția să avem și măsuri de susținere a economiei.”

Investiții și programul Rabla, pe masa Guvernului

Tanczos Barna a vorbit și despre programul Rabla, subliniind că „nu putem să ne jucăm nici măcar cu programul RABLA”, și că este de acord cu o regândire a programului, pentru a susține producția internă și înmatriculările de mașini noi, diminuând importurile de autoturisme second-hand.

Întrebat dacă există șanse ca programul Rabla să fie reluat, Barna a răspuns că este încrezător că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, „va veni cu o decizie corectă în viitorul apropiat, pentru că a început să analizeze aceste cifre și date”.

Vicepremierul a concluzionat că prioritățile Guvernului sunt asigurarea plății salariilor și pensiilor, fără riscuri sau întârzieri, și că orice creșteri vor fi posibile abia după ce situația economică se stabilizează.