adolescentul rănit grav la „beach, please!” este din sibiu. nicolas spune că a fost împins să sară / video

Noi detalii ies la iveală în cazul șocant de la festivalul „Beach, Please!”. Nicolas, adolescentul de 15 ani care a fost rănit grav după ce rapperul Destroy Lonely l-a încurajat să sară de pe scenă, este din Sibiu. Surse de încredere Ora de Sibiu au confirmat că băiatul este elev la Liceul de Artă din Sibiu, după ce a terminat clasa a VIII-a la Colegiul Național Samuel von Brukenthal.

În urma gestului inconștient al artistului, adolescentul a căzut de la circa trei metri direct într-un gard de protecție și a ajuns în stare critică la Spitalul Județean Constanța, cu răni grave la plămâni, ficat, rinichi, umăr și picior.

Tânărul este internat în stare critică la secția ATI a Spitalului Județean Constanța, cu răni grave: contuzie pulmonară, leziuni la ficat, rinichi, umăr și picior.

„El tot m-a îndrumat să sar, eu m-am dat în spate și i-am spus clar că nu vreau. Şi, la un moment dat, mă ia de hanorac şi mă tot împinge cumva. Când am căzut, am crezut că mor. Nu am mai avut aer, am rămas fără aer. Şi nu ştiu. Am crezut că dacă nu o să primesc ajutor aici vor fi ultimele clipe”, a spus adolescentul pentru Observatornews.ro.

Mama sa, Rely, profesoară de muzică la Liceul de Artă Sibiu, a depus plângere împotriva artistului american, considerându-l direct responsabil de tragedie.

„A urcat pe scenă alături unul dintre favoriţii lui un artist când îşi asumă să-şi invite un fan din public ar trebui un pic să aibă şi grijă de el. La ora 3 şi jumătate m-a sunat că era în ambulanţă şi să vin la spitalul din constanţa. Are răni pe picioare, umărul îl doare foarte tare”, a mai declarat femeia pentru sursa citată anterior.

Ora de Sibiu a solicitat punctul de vedere al mamei lui Nicolas, Rely Strilciuc, profesoară de muzică la Liceul de Artă din Sibiu, însă până la ora publicării articolului nu am primit niciun răspuns.

Poliția investighează circumstanțele accidentului și analizează probele video surprinse la fața locului.

Selly anunţă reguli noi la Beach Please în urma incidentului

“Suntem alături de tânărul care a suferit o accidentare aseară, în timpul unui moment spontan petrecut pe scenă. Credem că incidentul a fost provocat de o atitudine iresponsabilă a artistului care l-a invitat pe scenă și l-a îndemnat să sară. De aceea, de azi, avem o regulă nouă la festival: de azi niciun participant nu mai are acces pe scenă, chiar dacă este invitat de artist. Deși este un lucru care se întâmplă în mod frecvent la astfel de evenimente, iată că poate duce la evenimente neplăcute sau riscante.

Echipajele medicale de la fața locului au intervenit imediat, i-au acordat primul ajutor și l-au transportat la spital. A primit îngrijirile medicale de care are nevoie, am aflat că este stabil și că este sub supraveghere pentru următoarele câteva zile. Sperăm să se recupereze cât mai repede și ne pare foarte rău că i s-a întâmplat așa ceva. Am încercat să luăm legătura cu el și cu părinții lui, vrem să îi sprijinim cu orice au nevoie.

Condamnăm gestul lui Destroy Lonely și credem că a fost iresponsabil ce a făcut, cu atât mai mult cu cât are mulți ani de experiență și multe concerte și ar trebui sî aibă un alt comportant.

Nu dorim să mai colaborăm vreodată cu acest artist. Chiar dacă are o bază mare de fani care îi apreciază muzica, pentru noi siguranța fiecărui participant este mai importantă decât orice headliner.

Echipele de securitate și staff-urile artiștilor au primit informarea că este absolut interzis să aducă fani pe scenă. Mai avem 2 zile de festival cu peste 100.000 de participanți în fiecare zi și ne dorim să facem tot ce este posibil să evităm orice incident. Încurajăm participanții să apeleze la echipele de securitate sau la cele medicale dacă simt că au nevoie de ajutor. Vrem să oferim o experiență pozitivă, memorabilă, să creăm cel mai sigur festival”, a declarat Andrei Şelaru, organizatorul evenimentului Beach Please.