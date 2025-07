poveste virală la sibiu. 5.000 de euro recompensă pentru găsirea cățelușei ”nausea”

O poveste sfâșietoare vine de la o familie din Germania care și-a pierdut cățelușa iubită, Nausea, în timpul unei vizite la Sibiu. De mai bine de 13 săptămâni, Christiane și soțul ei nu încetează să spere și să caute. Oferă o recompensă impresionantă de 5000 de euro pentru oricine le aduce cățelușa înapoi.

„Am plâns mai mult în ultimele trei luni decât în toată viața mea. Nu există zi în care să nu mă gândesc la ea,” ne-a spus Christiane, stăpâna lui Nausea.

Christiane și soțul ei au venit în România în aprilie 2025 într-o combinație de vacanță și muncă – ceea ce ei numesc „workation”. Au pornit într-o aventură cu rulota, traversând țara de la granița cu Serbia până în inima Transilvaniei, la Sibiu.

Pe 11 și 12 aprilie, ei au susținut prelegeri pentru veterinari la Hotel Horreum din Șura Mare, un eveniment organizat de prietena lor, dr. Cătălina Ciuban, de la Clinica Veterinară Transilvania din Sibiu.

Ziua de 12 aprilie trebuia să fie ultima lor zi în România. Seara, în jurul orei 18:00, soțul Christianei a ieșit la o plimbare scurtă cu cele două cățelușe.

În ciuda căutărilor disperate din acea seară și a zilelor următoare, nicio urmă a cățelușei nu a mai fost găsită.

„Un prieten de-al Cătălinei a venit cu un ATV, iar el și soțul meu au căutat toată zona, au vorbit cu fermierii și cu ciobanii. Nimeni nu a raportat că ar fi văzut-o. Am căutat cel puțin până la ora 22:00, dar nu am găsit-o.

În acea seară am înregistrat-o și pe Nausea în registrul național al câinilor din România, RECS, pe numele Catalinei Ciuban. Dacă ar fi fost găsită, ar fi putut fi identificată ușor în acel registru, unde este trecut și numărul de telefon al Catalinei.

Am rămas și am căutat din nou cu ATV-ul pe 13 aprilie, iar unii dintre veterinari au rămas și au căutat zona, au vorbit din nou cu fermierii și cu mai mulți localnici. Am informat și medicul veterinar local, care merge pe la toate fermele. Nimeni nu a văzut-o pe Nausea, nici în viață, nici moartă. Am întrebat în mod special și de un câine găsit mort, pentru că deși ar fi fost groaznic, măcar am fi știut ce s-a întâmplat. Dar nu am găsit nicio urmă de Nausea și nici până astăzi nu avem nicio veste. Nu am primit niciun semn, nicio informație, niciun contact. Nimic, în ultimele 3 luni și jumătate.

Eu am rămas în Șura Mare încă o săptămână, în rulota noastră. Am campat aproape de locul unde s-a pierdut și am căutat-o în fiecare zi. Am pus afișe în Șura Mare și într-un perimetru de 80 km în jurul localității. Afișele sunt încă acolo, pot să vă trimit poze pe WhatsApp. Pe afișul inițial am scris că oferim o recompensă de 1000 de euro. Afișul conține și un număr de telefon din România. Am contactat autoritățile și nu a sărit nimeni în ajutor.

Nu știm dacă a fost luată, dar eu cred că acest lucru este foarte puțin probabil. De ce ar păstra cineva din România un câine care valorează 1000 de euro? Cred că, dacă cineva ar fi găsit-o, ar fi adus-o înapoi pentru a încasa recompensa.” povestește Christiane.