incertitudini la fc hermannstadt înainte de meciul cu metaloglobus. un jucător în pericol să nu joace

FC Hermannstadt este favorită clară în primul joc oficial al sezonului pe Municipal, vineri, de la ora 19.00, contra lui Metaloglobus București.

Este interesant că antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu, a fost pe bancă la Metaloglobus timp de un sezon, în eșalonul secund 2019/2020.

”Promovarea lui Metaloglobus este poate cea mai mare surpriză din istoria fotbalului românesc, cred că nici ei nu se așteptau la asta. Mai sunt și câțiva foști elevi de-ai mei, Caramalău, Nedelcovici, Sava, jucători pe care pe care i-am avut acolo și au un aport la ascensiunea mea ca antrenor, le mulțumesc, dar vineri, brânza este pe bani. Va fi un meci greu, chiar dacă mulți îi văd poate Cenușăreasa din Superliga în acest an, eu nu cred asta, au șansa lor. E adevărat, presiunea va fi pe adversarul echipei Metaloglobus în orice meci. O să trebuiască să dăm mai mult din punct de vedere ofensiv în acest meci pentru a câștiga, gândindu-mă că etapa trecută am suferit, dar am avut și un alt adversar, un alt calibru, FCSB. Trebuie să facem totul pentru a câștiga trei puncte și a da o valoare și mai mare acelui punct din etapa trecută. Acestea sunt meciurile în care poate mi-e teamă cel mai mult. Eu le-am spus jucătorilor că am încredere în ei, dar aici intervine subconștientul. Dacă 2, 3 jucători consideră că Metaloglobus sunt ușor de bătut, putem avea probleme, ne trezim în minutul 60-70 că sunt o echipă organizată, agresivă și atunci vrei să te recapacitezi și nu știu dacă mai putem” a spus tehnicianul sibienilor.

”Nu e meci ușor cu Metaloglobus”

Măldărășanu își propune un joc frumos, care va da rezultate pe parcursul sezonului.

”Am spus mereu că îmi doresc ca echipa să joace pentru că pe termen lung, jocul va spune cuvântul. Și dovadă că asta s-a întâmplat. Nu ne iese mereu, dar îmi doresc și eu și îmi doresc și ei, sper să reușim. Nu vreau să privim că este un meci ușor cu Metaloglobus, pentru că am cădea într-o capcană, până la urmă sunt 11 jucători care intră pe teren. Le-am și spus băieților că astăzi vor da de un stadion frumos, de un gazon excelent și vor avea chef și poftă. Și cred că sunt conștienți că cei de la Metaloglobus că vor fi considerați outsideri în fiecare meci, nu vreau să avem o surpriză. Fotbalul e pentru pentru public, ne dorim să îl mulțumim, să sperăm că și anul ăsta va fi unul bun pentru noi, pe tot parcursul acestui an.”

Karo este încă nepregătit fizic

Antrenorul Măldărășanu nu are probleme de lot, dar nu poate miza încă pe Karo (nepregătit fizic), iar Goncalves a fost vândut la Ujpest. În schimb, chiar joi, după îndelungi tratative, în preziua jocului a reușit prelungirea împrumutului lui Nana Antwi de la FCSB. Rămâne de văzut dacă ghanezul va prinde lotul pentru meciul cu FCSB.

”Toată lumea este ok, se va rezolva și acordul cu Nana. Karo nu este în lot pentru că este în urmă cu pregătirea și probabil va mai dura minim o săptămână să apară, și Diogo trebuie să câștige ușor, ușor, în rest, suntem bine. Este clar că nu există ritm și e normal, pauza a fost destul de scurtă, doar patru săptămâni, plus ciclul firesc înainte de prima etapă. Fiecare echipă încearcă să regăsească, transferuri târzii făcute cam peste tot și pregătirea este făcută în valuri. Și jucătorii noi care vin trebuie să adapteze, să să integreze, dar eu zic că am arătat bine cu FCSB, aș fi vrut mai mult pe faza de atac, dar sunt și conștient de adversarul pe care l-am avut, unul de calitate și este greu să ai posesie în fața lor. Efortul este unul mare și atunci lipsa de luciditate există în faza de faza de atac. O luăm ca pe un punct bun, un rezultat pozitiv, dar n-ai cum să nu îți pară rău după două puncte contra unei echipe campioane și care îți dădea poate un mai mare moral. Nu că n-am avea moral, dar contează foarte mult mentalul” a mai afirmat Marius Măldărășanu.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Căbuz – Balaure, Căpușă, Selimovic, Ionuț Stoica, Stancu – Albu, Ivanov, Kujabi – Chițu, Buș (Neguț).