balaure explodează după egalul rușinos cu metaloglobus: “mai bine nu dădeam pasă de gol!” / video

Mijlocașul dreapta de la FC Hermannstadt, Silviu Balaure este pasator decisiv la toate cele trei goluri reușite de sibieni în acest start de Superliga.

Pasator decisiv la reușita din meciul din deplasare cu FCSB (scor 1-1) și la ambele goluri ale sibienilor cu Metaloglobus (scor 2-2), Silviu Balaure nu își explică cum FC Hermannstadt a ratat victoria vineri, după ce a avut 2-0 la pauză.

Mijlocașul dreapta așteaptă însă victoriile echipei sale și speră ca sibienii să învețe după căderea din repriza secundă a meciului cu Metaloglobus.

”Am început foarte bine meciul, am deschis scorul rapid, am intrat la pauză cu 2-0, dar, din păcate nu am știut să gestionăm acest rezultat. În repriza a doua am primit două goluri, primul după o centrare, al doilea după acel șut al lui Huiban. Trebuie să învățăm din acest meci și să reușim să câștigăm următorul meci. Poate a venit și o relaxare, deși am avut ocazii, nu am reușit să dăm al treilea gol, după ce am primit gol nu ne-a mai ieșit jocul așa cum am făcut-o în prima repriză. Aș fi preferat să nu am eu nicio pasă decisivă și să aibă echipa șase puncte, dar asta este, avem multe de învățat după aceste două etape, sperăm să nu mai repetăm greșelile” a spus Silviu Balaure la flash-interviurile după remiza de pe ”Municipal”, 2-2 cu Metaloglobus.

FC Hermannstadt a avut 2-0 la pauză cu Metaloglobus, dar a urmat o cădere suprinzătoare în partea secundă, când oaspeții au reușit să egaleze meritat după aspectul jocului.