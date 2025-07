delta lui ivan, noua atracție de la muzeul astra: spiritul autentic al deltei dunării adus în inima sibiului / video foto

Muzeul ASTRA din Sibiu a inaugurat vineri, 18 iulie, cel mai nou proiect cultural și turistic: „Delta lui Ivan”, o infrastructură unică pe lacul Dumbrava, care aduce în inima Transilvaniei spiritul autentic al Deltei Dunării. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, propune vizitatorilor o experiență completă de explorare a patrimoniului deltaic, din canotcă.

Delta lui Ivan include canale navigabile, trasee tematice pe apă și gospodării tradiționale, toate integrate într-un peisaj etnografic, completat de sectorul morilor de vânt și adăposturi pescărești. Această nouă zonă extinde demersurile Muzeului ASTRA începute încă din 1969, de recuperare a culturii și patrimoniului din Delta Dunării.

„Este o viziune vie asupra Deltei, inspirată de valorile moștenite de la Ivan Patzaichin: respect pentru natură, pentru comunități, pentru tradiții și identitate locală. Ne dorim ca vizitatorii Muzeului ASTRA să plece de aici cu dorința de a descoperi și Delta autentică, dar și alte colțuri autentice ale României”, a declarat Ivona Patzaichin-Rusu, președinta Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23.

Directorul Muzeului ASTRA, Ciprian Ștefan, a subliniat că acest proiect nu este doar o reconstituire muzeală, ci o punte între patrimoniu și viitor:

„Când am văzut frumusețea zonei, am avut doar cherhanaua și gospodăria din Mahmudia. Lucian Robu a coordonat și am adus aici și gospodăriile funcționale din Letea, unde prezentăm nu doar arhitectura, ci și comunitatea. Delta înseamnă mai mult decât pește și pescuit. Înseamnă oameni, tradiții, peisaje și povești. Și asta încercăm să construim aici, la Muzeul ASTRA.”

Coordonatorul cercetării, Lucian Robu, a vorbit despre emoția și responsabilitatea acestui proiect:

„Suntem aici datorită lui Ivan și spiritului său de a aduna oameni buni în jurul unor proiecte valoroase. Munca la Delta lui Ivan a fost grea, dar frumoasă. Am transformat o simplă insuliță într-un spațiu viu, care vorbește despre patrimoniu și respect pentru natură.”

Ziua a fost marcată de evenimente speciale: vizitatorii au avut ocazia să exploreze Delta lui Ivan vâslind în canotci, să deguste preparate tradiționale din gastronomia Deltei Dunării, să participe la ateliere creative și la un târg gastronomic cu produse autentice.

„Muzeul ASTRA este un loc minunat și mă bucur că Delta lui Ivan prinde viață aici. Este o șansă ca mai mulți oameni să afle despre frumusețea Deltei și despre spiritul lui Ivan. Cred că mulți dintre cei care ajung aici vor dori să descopere și locurile originale”, a spus emoționată Ivona Patzaichin.

Aventura Muzeului ASTRA în lumea Deltei Dunării a început în 1969, odată cu primul efort de recuperare și reconstrucție a patrimoniului din zonă. Astăzi, prin „Delta lui Ivan”, reperele culturale care existau deja aici sunt integrate într-un peisaj narativ care invită la explorare, reflecție și reconectare cu valorile autentice ale Deltei, în ritmul lent al vâslitului. Această inițiativă este, în același timp un omagiu adus memoriei lui Ivan Patzaichin, o punte între patrimoniu și viitor și un îndemn la protejarea mediului și a comunităților locale. a declarat Ciprian Ștefan, director general Muzeul ASTRA.

De vineri până duminică, în zona Delta lui Ivan (Cherhana), vizitatorii Muzeului ASTRA sunt invitați să exploreze traseele tematice pe apă vâslind în canotci și să deguste preparate din gastronomia Deltei Dunării pregătite de PGL La Lucica din Mila 23, iar cei mici sunt invitați să participe la ateliere interactive de construcție pagăi și de reciclare creativă din elemente naturale.

În paralel, se vor desfășura: un adevărat festival gastronomic cu produse locale, pregătite pe rețete tradiționale – târg cu vânzare la care participă 11 PGL-uri, festival muzical (Battle de caval, concert special NEAMURIcu: Floare de Maidan (România) și Vasil Ziu & The Soul of Myzeqe (Albania), corul femeilor din Mila 23 etc), târg de meșteri și meșteșuguri locale – ateliere interactive pentru adulți și copii etc.

Sâmbătă 19 iulie 2025

10:00 – 17:00 / 22:00

Târgul PGL-urilor (Târgul de țară) – demonstrație gastronomică, târg cu vânzare și degustare

Târgul meșterilor. Ateliere interactive (Aleea Pivelor / Târgul de țară)

Ateliere cultural-educaționale

10:00 – 12:30 // 16:00 – 20:00 (zona Mahmudia – Cherhana)

Plimbări cu canotcile pe traseele tematice în Delta lui Ivan în Muzeul ASTRA

Demonstrație de gătit gastronomie deltaică (PGL La Lucica, Mila 23)

Activități creative pentru copii:

•⁠ ⁠atelier de construcție pagăi cu Dragoș Istrate

•⁠ ⁠atelier de reciclare creativă din elemente naturale cu Laura Belmega

17:00 – 18:00 (Scenă)

Decernarea titlului „Custode de tradiții creative“ 2025

18:00 – 20:00 Battle de caval* (Scenă)

20:00 – 22:00 Concert special NEAMURI* cu: Floare de Maidan (România) și Vasil Ziu & The Soul of Myzeqe (Albania)

*(organizate de Subcarpați și Muzeul ASTRA)

Duminică, 20 iulie 2025

10:00 – 18:00

Târgul PGL-urilor (Târgul de Țară) – demonstrație gastronomică, târg cu vânzare și degustare

Târgul meșterilor. Ateliere interactive (Aleea Pivelor / Târgul de țară)

Ateliere cultural-educaționale

10:00 – 14:00

Plimbări cu canotcile (zona Delta lui Ivan)