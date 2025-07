violența domestică, adusă în discuție la parlamentul european de o asociație din sibiu. „vin la nnoi femei din toate mediile”

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G. din Sibiu a fost prezentă, prin psihologa Eniko Gall, în cadrul unei discuții susținute la Parlamentul European, în fața a 35 de tineri și nu numai, participanți într-o vizită organizată cu sprijinul europarlamentarului Nicu Ștefănuță.

Într-una dintre sesiunea de discuții dedicată drepturilor femeilor în Uniunea Europeană, Eniko Gall a vorbit despre provocările legate de violența domestică în România, oferind o perspectivă autentică și profundă asupra realității cu care se confruntă numeroase femei din județul Sibiu și numai. Alături de ea, în panel s-au aflat Benedetta Scuderi, europarlamentară din Italia, Irina Mateescu de la Asociația Moașelor Independente și europarlamentarul Nicu Ștefănuță, într-o discuție aplicată, bazată pe exemple concrete de politici publice și intervenții în comunitate.

„Fac parte din Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen, fondată în 2004 de un grup de tineri – fete și băieți – care au simțit că societatea se confruntă cu o problemă ignorată atunci: violența domestică și stereotipurile de gen. La vremea aceea, aceste teme nu erau deloc prezente în discursul public. Am avut însă șansa să lucrăm cu voluntari din America, care ne-au ajutat să înțelegem discriminarea, obiectivarea femeilor și să construim o viziune mai clară despre egalitate. De acolo am pornit și am crescut frumos”, a povestit Eniko Gall în fața celor prezenți.

Ea a explicat cum A.L.E.G. a dezvoltat de-a lungul anilor un centru de consiliere pentru victimele violenței domestice și cum, în prezent, organizația oferă sprijin nu doar la nivel local, în Sibiu, ci și național – prin servicii telefonice, online și platforme de consiliere la distanță.

„Vin la noi femei din medii variate, nu doar din zonele vulnerabile. Societatea noastră tradiționalistă încă păstrează idei precum ‘ce spune bărbatul e lege’, iar femeia trebuie să se supună. Aceste mentalități generează dezechilibre și, din păcate, abuzuri. Tocmai de aceea, munca noastră e despre schimbare – prin educație, sprijin și solidaritate”, a mai spus Eniko.

Intervenția sa a fost una dintre cele mai apreciate de tinerii prezenți în vizita organizată la Parlamentul European, într-un context dedicat dialogului și schimbului de idei pe teme precum egalitatea de gen, participarea civică și drepturile omului. Mai mulți tineri au pus întrebări și s-au arătat interesați de a găsi soluții pentru această problemă recurentă mai ales în mediul rural.

