victorie pentru acs mediaș în primul amical al verii. s-au marcat 7 goluri / video

Echipa de Liga 3, ACS Mediaș a câștigat cu 4-3 primul amical al verii, pe Stadionul ”8 Mai”, contra lui CFR Cluj 2.

Două echipe care vor activa în Liga 3, ACS Mediaș și CFR Cluj 2 s-au întâlnit sâmbătă într-un joc de verificare pe ”8 Mai”. echipa gazdă pregătită de Alex Curtean s-a impus cu 4-3.

Golurile medieșenilor au fost marcate de Raul Orlandea (minutul 21), Victor Astafei (minutul 39), Lucian Noian (minutul 73) și Raul Hăjmasan (minutul 75). Pajco a ratat un penalty în minutul 56.

”Avem doar 4 antrenamente, evident că nu suntem la ritmul la care ne dorim să ajungem, din acest motiv am luat amical în prima săptămână de pregătiri. Am ținut cont că am jucat contra unei echipe Under 21 și am dat minute și unor juniori, avem și 3 jucători în probe. Acest meci ne-a arătat că avem mult de muncit în cele șase săptămâni care urmează până la prima etapă” a anunțat antrenorul Alex Curtean.