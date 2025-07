avion prăbușit peste o școală. cel puțin 20 de oameni au murit / video

Un avion de antrenament al Forțelor Aeriene din Bangladesh s-a prăbușit luni, 21 iulie, într-o clădire a colegiului Milestone din cartierul Uttara, în capitala Dhaka. Tragedia s-a soldat, potrivit celor mai recente date furnizate de autorități, cu 19 persoane decedate, printre care și pilotul aeronavei.

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 13:18. Avionul implicat era un F-7 aparținând Forțelor Aeriene din Bangladesh. După prăbușire, opt unități de intervenție ale pompierilor din zonele Uttara, Tongi și Mirpur au fost mobilizate la fața locului.

Inițial, autoritățile au confirmat moartea unei persoane, însă Saidur Rahman, oficial al Institutului Național de Arși din Dhaka, a declarat ulterior pentru ziarul The Daily Star că numărul victimelor a crescut la 19 în doar câteva ore.

Clădirea afectată aparține colegiului Milestone, unde se desfășurau cursuri pentru copii de grădiniță și elevi din ciclul primar. Din fericire, orele se terminaseră cu puțin timp înainte de accident, ceea ce a prevenit o tragedie de proporții și mai mari.

Martorii au relatat că avionul s-a prăbușit brusc, însoțit de un zgomot puternic, provocând panică în rândul locuitorilor din zonă și al personalului școlii. Mai multe persoane rănite au fost transportate la spitalul Uttara Adhunik.

„Un avion de antrenament s-a prăbușit în zona colegiului Milestone. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare. Vom oferi detalii suplimentare în curând”, a transmis comisarul adjunct al Poliției din Divizia Uttara, Mohidul Islam.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cauzele exacte ale prăbușirii avionului.

BREAKING: A BAF F-7 BGI training jet has crashed onto Milestone College campus in Uttara, #Dhaka. Fire and smoke seen rising as chaos unfolds. Casualties are feared. Firefighters and military teams are on the scene. #PrayForUttara #PlaneCrash #Dhaka #Bangladesh pic.twitter.com/Cnn5dHJP7K

— Rifat Alam (@RifatAlam007) July 21, 2025