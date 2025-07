bătaie de joc în trenul sibiu-sighișoara: copii cu bilet cu loc, obligați să stea în picioare

Peste 20 de copii care au plecat în tabără au avut parte de o experiență neplăcută într-un tren pe ruta Sibiu – Sighișoara. Deși aveau bilete cu loc achiziționate de aproape trei săptămâni, au fost nevoiți să călătorească în picioare fiindcă CFR ar fi vândut mai multe bilete pentru același loc.

Copiii, elevi la Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” din Tălmaciu, au plecat în tabără la Daneș, județul Mureș, împreună cu învățătoarele lor. Și‐au cumpărat bilete în urmă cu aproape trei săptămâni și au primit asigurări de la ghișeu că locurile lor sunt rezervate și nu va exista riscul să călătorească în picioare.

„Am achiziționat biletele în 2 iulie și am depus inclusiv o cerere, cu CNP-urile copiilor, astfel încât să avem un vagon pentru ei ori locuri rezervate pentru copii. Nu ne doream să stăm cu ei în picioare, tocmai de aceea am luat biletele din timp. Doamna de la gara din Tălmaciu ne-a spus să stăm liniștiti, că avem bilete, iar locurile sunt rezervate pentru noi și nu există posibilitatea să stăm în picioare”, spune învățătoarea care i-a însoțit pe copii.

Cei aproape 30 de copii, cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani, au fost nevoiți să călătorească luni, 21 iulie, mai bine de o oră în picioare, înghesuiți printre bagaje. Învățătoarea lor povestește că nu a primit nicio explicație pentru cele întâmplate.

„Am urcat în tren. Era dezastru, om în om, bagaje împrăștiate peste tot. Am stat cu biletele în mână. Copiii au stat în picioare mai bine de o oră. Controlorul a văzut biletele, dar ne-a zis că n-are ce să facă. Ne-a zis că el nu avea de unde să știe câți oameni vor fi în tren și ne-a întrebat cine suntem noi să cerem un vagon în plus. Am stat înghesuiți împreună cu cei 27 de copii. Nu îi puteam vedea pe toți, nu puteam ajunge la toți fiindcă erau bagaje împrăștiate peste tot. Copiii sunt mici, sunt în grija noastră. Puteau să coboare din tren fără să îi vedem, puteau să dispară bagajele. Nu este normal așa ceva”, adaugă învățătoarea.

Elevii se vor reîntoarce din tabără în 27 iulie și speră că situația nu se va mai repeta. În același timp, o parte dintre părinți au făcut reclamații la CFR Călători. „Am fost la director și a spus că există o condică de reclamații și să facem reclamație la gara din Tălmaciu, de unde s-au luat biletele”, spune mama unuia dintre copii.

Ora de Sibiu a cerut explicații Societății Naționale de Transport Feroviar CFR Călători. Până la ora publicării articolului, nu a fost redat un răspuns.