piedone, după perchezițiile dna: ”sigur îmi voi demonstra nevinovăția!”

Cristian Popescu Piedone a declarat că proprietarul firmei care ar fi fost avertizată de un control ANPC îi este prieten. Nu am avut niciun schimb de informații, a mai spus Piedone. Procurorii DNA fac marți mai multe percheziții, printre cei vizați fiind și șeful ANPC.

Declarațiile au fost făcute marți.

„Lucrurile astea, dacă s-ar fi întâmplat, ar fi fost în mai când a fost comandament pe Valea Prahovei, nu eu am coordonat acel comandament”, le-a explicat Piedone jurnaliștilor adunați în fața casei din județul Ilfov.

Șeful ANPC a recunoscut faptul că proprietarul firmei care ar fi fost avertizate înainte de control îi este prieten.

„Nu ascund faptul că proprietarul (proprietarul firmei n.r.) îmi este prieten de mulți ani (…) nu am avut niciun schimb de informații (…) mi-am făcut datoria (…) De când sunt președinte Autorității nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu (…) am deranjat extrem de mult”, a mai spus Piedone adăugând că „sigur îmi voi demonstra nevinovăția”.

Biroul de Informare și Relații Publice a anunțat tot marți că „procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, de către funcționari publici și complici ai acestora.”

Perchezițiile se desfășoară în cinci locuri.

„În cursul zilei de 22 iulie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova și Constanța, dintre care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a mai transmis Biroul de Informare și Relații Publice al DNA.

Sursele susțin că Piedone ar fi divulgat informații care nu erau destinate publicității unui operator economic. Practic, firma ar fi fost informată de un control care urma să fie făcut de reprezentanții ANPC. Printre altele, procurorii fac percheziții la Bragadiru, la reședința lui Piedone, dar și la Sinaia, unde se află sediul firmei. De asemenea, procurorii au ajuns la complexul rezidențial din Mamaia Nord unde este cazat șeful Protecției Consumatorilor.