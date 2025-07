restaurantul care s-a născut din dragoste: au lăsat germania și deschid ”mentor” în inima sibiului / foto

În curând, centrul istoric al Sibiului va găzdui un nou restaurant – dar nu orice restaurant. Maria și Mentor își unesc visurile, experiențele și dragostea pentru oraș într-un proiect care promite să aducă nu doar arome mediteraneene și balcanice, ci și o atmosferă caldă, de acasă.

Maria s-a născut în Ținutul Hârtibaciului, dar viața a purtat-o departe de România, într-o carieră de succes în Germania. A lucrat ca asistentă medicală, însă gândul de a se întoarce acasă și de a construi ceva al ei nu a dispărut niciodată.

„Înainte să plec în Germania, am lucrat câteva veri la o terasă din Piața Mică. Mi-a plăcut mereu energia orașului, vibe-ul cultural. Vara trecută am venit cu Mentor în vacanță, și am văzut cum s-a îndrăgostit și el de Sibiu, de oameni, de loc. Când ne-am întors în Germania, am început să discutăm serios. Eu mereu îmi doream ceva al meu, acasă. Așa s-a născut ideea”, povestește Maria.

Mentor, originar din Kosovo, a crescut în Germania, dar s-a îndrăgostit de Sibiu. Tânărul a devenit un nume cunoscut în gastronomia din Reutlingen, restaurantul său, L’Onore, câștigând în 2022 locul I la emisiunea „Mein Lokal, Dein Lokal”, difuzată pe postul Kabel Eins – o competiție culinară între restaurante locale. Împreună cu Maria, își trăiește visul în Sibiu și aduce un suflu nou în peisajul HORECA local.

Meniul cu suflet – între Mediterana, Balcani și Transilvania

Noua locație, Mentor Restaurant & Bar, își propune să aducă în centrul Sibiului un meniu cu influențe mediteraneene și balcanice – inspirat din gusturile și călătoriile lor, dar și din dorința de a crea o experiență culinară completă.

„Bucătăria mediteraneană ne este foarte dragă amândurora. Mentor a lucrat ani de zile cu rețete italiene și internaționale, și de aceea a ales să se ocupe el de bucătărie. El este bucătarul-șef și cel care a scris tot meniul”, explică Maria. „Eu mă ocup de partea de management, organizare, comunicare – dar și de întâmpinat oaspeții. Ne place să fim prezenți”, spune aceasta.

Printre specialitățile casei se numără dorada în crustă de sare, gătită la cuptor, și pastele flambate direct în roata de parmezan.

Deschiderea restaurantului a fost o investiție serioasă, în care Maria și Mentor au pus nu doar bani, ci și multă muncă și pasiune. „A fost o investiție mare, cu surse proprii și ajutor din partea familiei. De două săptămâni încoace, începem să vedem lumina de la capătul tunelului. Emoțiile sunt mari, dar și bucuria”, spun cei doi.

De ce „Mentor”?

Alegerea numelui a venit greu. „Am vrut un nume care să se potrivească și cu zona istorică a orașului, dar și cu spiritul nostru. Mentor înseamnă ‘învățător’, ‘ghid’, și ni s-a părut că se potrivește perfect. L-am testat și pe prieteni, și toți au zis că sună bine”, povestește Maria.

Mentor Restaurant & Bar urmează să se deschidă oficial la sfârșitul lunii iulie, în fostul spațiu al restaurantului Weidner din centrul Sibiului. „Vrem ca oamenii să simtă că vin undeva unde sunt bine primiți. Cu mâncare bună, muzică faină, vinuri alese și o poveste în spate”, încheie Maria.