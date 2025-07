grevă la primăria sibiu. o parte din angajați au oprit lucrul: ”luptăm să ne păstrăm locurile de muncă” / foto video

Angajații Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Sibiu au intrat, miercuri, într-o grevă de avertisment, timp de două ore. Protestul a avut loc între orele 11:00 și 13:00 și a fost motivat de nemulțumiri legate de salarii, condițiile de muncă și reformele anunțate de Guvern în administrația publică locală.

Aproximativ zece angajați s-au adunat în fața vechii Primării din Sibiu pentru a-și exprima nemulțumirile, în timp ce alți zeci de colegi au participat la grevă în interiorul instituției.

„Facem o grevă de avertisment timp de două ore, astăzi de la 11:00 la 13:00, ca reacție la măsurile luate la nivel național de către Guvern. În administrația publică locală se vorbește despre desființări, disponibilizări, diminuarea numărului de posturi, tăieri salariale și chiar reducerea zilelor de muncă – câte o zi pe lună care nu s-ar mai plăti. Luptăm pentru păstrarea locurilor de muncă. Nu suntem absurzi, știm că situația economică este dificilă, dar salariile actuale abia asigură o viață decentă – uneori nici măcar atât.

Noi nu avem aici doar niște joburi, ci cariere pentru care am muncit, am studiat, ne-am perfecționat. Este o muncă intelectuală, care presupune nu doar studii, ci și experiență și dezvoltare continuă”, a declarat Cristina Apafi, funcționar public.

Potrivit Sindicatului Național SCOR, protestul este rezultatul direct al lipsei de dialog cu autoritățile centrale, precum și al intențiilor Guvernului de a reforma administrația publică locală prin măsuri considerate abuzive.

Sindicaliștii atrag atenția că aceste măsuri riscă să afecteze grav funcționarea serviciilor sociale și securitatea locurilor de muncă ale angajaților din domeniu.

