povestea dascălului care a luat 9,90 la titularizare și predă religia la 3 școli din satele sibiului. răzvan: ,,m-am născut cu această vocație”

Rezultatele examenului național de titularizare 2025 au fost publicate, iar județul Sibiu se menține pe un loc fruntaș la nivel național, cu 45,1% dintre candidați obținând note peste 7,00. Printre aceștia se află și Răzvan Băzărîncă, un tânăr profesor de Religie Ortodoxă, care a obținut nota 9,90. Povestea lui este una despre pasiune, credință și perseverență.

„Reacția la vederea notei a fost una scăldată în zâmbet de bucurie. Am reușit, dar am reușit că a vrut El, Pedagogul Suprem (conform lui Clement Alexandrinul), nu mă așteptam la așa notă! Dar pe loc mi-a venit în gând îndemnul pascal “Bucurați-vă!” M-am bucurat enorm, este o muncă foarte grea și colosală, mult de citit, de documentat și atenția trebuie să fie mărită și sporită la scrierile sfinților părinți și mai ales la citatele scripturistice!”.

Experiența lui Răzvan la catedră a început în 2022, în zonele izolate ale județului Sibiu – Ațel, Vurpăr și Merghindeal.

„Am fost dezamăgit… era multă navetă de făcut (650 km pe săptămână), dar am înțeles că era nevoie de mine, era nevoie de omul lui Hristos acolo. […] Menirea mea era de a merge acolo și nu am mai cârtit! M-am călit… cum zice înțelepciunea bătrânilor!”.

Citește și- O vâlceancă, singura nota de 10 la Titularizare, în Sibiu. Marina: ”Este chemarea mea”

Un dascăl format în rugăciune și lectură

Pregătirea sa continuă și astăzi, într-un ritm disciplinat și profund ancorat în spiritualitate:

„Lecturile zilnice, lectura biblică și patristică și cea pedagogică (formând o rutină zilnică) ajută mult!”.

„Paul Evdokimov afirmă că „teolog este cel care se roagă” deci, teologia este meditare continuă îmbibată în rugăciune; noțiunile de teologie fără rugăciune și Liturghie nu au înțeles și nu pot fi înțelese!”.

Teologie trăită între strană și sala de clasă

Drumul spiritual a început de mic copil, cu o chemare evidentă și o relație vie cu Dumnezeu:

„Spun eu că m-am născut cu această vocație, nu am visat altceva decât să devin preot… toată copilăria mea este cuprinsă într-un triunghi: Dumnezeu-Biserică-slujbe!”.

El își amintește cu drag de prima sa întâlnire cu biserica, sub îndrumarea bunicii Maria: „Automat m-am îndrăgostit de acel Rai pregustător Raiului, care ne va aștepta pe toți!”.

Catedra, un loc de întâlnire cu sufletele copiilor

Cu un respect profund față de elevi, Răzvan afirmă: „Încerc foarte mult ca profesor de religie să-L fac cunoscut pe Hristos elevilor mei, nu ca Judecător, ci ca Prieten; nu ca Dumnezeu, ci ca Tată; nu ca Pedepsitor pentru păcate, ci ca un Frate mai mare care ne iartă și ne îmbrățișează!”.

Pentru Răzvan, religia este mai mult decât o disciplină: „Religia, din punctul meu de vedere, e cea mai importantă materie! E materia care echilibrează totul, omul este “Imago Trinitatis” este imagine a Sfintei Treimi, are minte și poate să gândească, are suflet cu care poate simți și iubi și are cuvânt cu care leagă conexiuni și repune în plan produsul minții sale!

Nu poți înțelege matematica fără a face apel la Matematicianul suprem – Dumnezeu (Dumnezeu nu joacă zaruri – Afirmă Einsten), nu poți înțelege alte limbi străine dacă nu apelezi la cel care e Întelepciunea Perfectă, nu poți cânta dacă nu înțelegi lumea îngerilor care cântă non stop!

Sinergia dintre religie și celelalte meserii este clar evidentă, totul are un sens aparte și o altă expresie fundamentală pentru viață!

Dumnezeu nu e acolo, nici la stânga și nici l dreapta, nu e în cer și nici sub pământ, ci e în inima fiecărui om! Împărăția lui Dumnezeu este în noi, în fiecare, este ca un grăunte de muștar, care este mic, dar când crește păsările vin și fac cuib în el! Ne naștem mici, dar primim puterea de a deveni sfinți, cu cat facem ce ne spune Domnul, cu atât mai mult harul lui ne îmbrățișează!”

Metodele sale la clasă sunt interactive și apropiate de copii: „Cântăm la orele de religie, facem serbări de Crăciun, Paști, cântăm la chitară, tobe, pictăm icoane… E o atmosferă de sărbătoare la orele mele!”

Rezultatele nu au întârziat să apară: „Am obținut Premiul III la Olimpiada de Religie clasa VI (2025) și Mențiune I în 2024. Cea mai mare mulțumire a mea? Îmbrățișarea enormă a elevilor de la ciclul primar – atunci când mă văd că intru pe poarta școlii, vin repede și mă îmbrățișează toți!”

Despre statutul profesorului de religie în societate, Răzvan este conștient de provocări, dar și de valoarea spirituală a misiunii sale: „Suntem ca o floare de primăvară: mai sunt oameni care o calcă în picioare, dar și oameni care se bucură de frumusețea și parfumul ei… la fel și profesorul de religie: sunt voci care îl contestă, dar și oameni care simt și înțeleg că este nevoie și de un specialist în religie!”

În ceea ce privește schimbările din educație, Răzvan are o concluzie fermă: „Schimbările recente din învățământ mi-au dat de gândit, dar prin acest rezultat mi-a vorbit din nou: am nevoie de tine în școli! Și-L voi asculta și-L voi face cunoscut!”