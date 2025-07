„red bull romaniacs trebuie să rămână în centrul sibiului!” – mesajul ferm al lui andy fazekas pentru oraș

Sibiul găzduiește în această săptămână, pentru al 22-lea an consecutiv, Red Bull Romaniacs – cel mai dificil și spectaculos raliu de hard enduro din lume. Cu 650 de concurenți din 65 de țări, competiția este nu doar un punct de atracție major pentru fanii sporturilor extreme, ci și un important vector de promovare internațională pentru oraș și România.

Prolog urban spectaculos în inima Sibiului

Startul oficial a fost dat marți, 22 iulie, cu tradiționalul prolog urban, desfășurat pe Bulevardul Corneliu Coposu, lângă zidurile cetății medievale a Sibiului. Mii de spectatori din întreaga lume s-au adunat pentru a urmări spectacolul pregătit de „creierul” prologului, Andy Fazekas – rider de hard enduro și fost campion național la snowboard. „Prologul are rolul de a califica cei mai rapizi 35 de rideri din clasele Bronze, Silver și Gold și determină ordinea de start pentru cele patru zile de off-road în Carpați. Este un circuit urban, artificial, plin de obstacole – bolovani, roți, apă, lemn, beton – care pune la încercare tehnica și rezistența fiecărui sportiv”, a explicat Fazekas pentru AGERPRES.

Red Bull Romaniacs – un fenomen global născut la Sibiu

Organizatorul Andy Fazekas subliniază impactul pe care această competiție îl are la nivel global, dar și local: „Red Bull Romaniacs înseamnă pentru mine o răsplată pentru faptul că m-am născut în Sibiu și trăiesc aici. Este cea mai mare competiție sportivă din istoria României, cu cele mai multe națiuni participante. Am văzut imagini din Sibiu pe ecranele aeroporturilor din Europa și nu doar. Este o promovare uriașă pentru oraș și pentru țară.” El mai afirmă că ideea prologului urban a fost preluată ulterior și de alte competiții din lume, fiind un model de succes născut chiar în Sibiu: „Fenomenul hard enduro care include și un prolog urban s-a născut la Sibiu. Am fost deschizători de drumuri în privința lungimii traseelor, dificultății și integrării mai multor stiluri.”

Noutăți în 2025: clasele Adventure Ultimate și Adventure Lite Ediția 2025 vine cu două clase noi: Adventure Ultimate și Adventure Lite, dedicate riderilor care concurează cu motociclete de până la 200 kg, într-un stil mixt, adaptat trendului în creștere al motocicletelor de aventură.

„Au apărut niște rideri care au demonstrat că legile fizicii nu li se aplică. Cu motociclete de peste 200 kg au câștigat chiar și clasa Bronz. Iar această tendință a motocicletelor de aventură – rapide pe asfalt, dar excelente și pe trasee forestiere – nu putea lipsi din Red Bull Romaniacs”, spune Andy Fazekas.

Sportivi legendari, debuturi spectaculoase și o ediție dedicată lui Graham Jarvis Ediția 2025, intitulată Game Changer, îi aduce la start, în premieră, pe Sam Sunderland (dublu câștigător al Raliului Dakar) și Johnny Aubert (dublu campion mondial de enduro).

Evenimentul este dedicat legendarului Graham Jarvis, care la 50 de ani rămâne o prezență emblematică în clasa Gold – cea mai dificilă. „La 47 de ani, Graham a câștigat ultima sa ediție în 2022. Este un exemplu că vârsta poate fi doar un număr în acest sport. Este o inspirație pentru întreaga comunitate”, au transmis organizatorii. Printre favoriții la câștigarea clasei Gold în 2025 se numără bavarezul Manuel Lettenbichler (KTM 300EXC) – cu cinci victorii deja –, Billy Bolt (Marea Britanie), Teodor Kabakciev (Bulgaria), Mario Roman (Spania), Michael Walkner (Austria), Mitch Brightmore (Marea Britanie) și Alfredo Gomez (Spania).

România, în topul clasamentului după numărul de participanți

Surpriza ediției vine din partea țării noastre: România are cei mai mulți rideri înscriși din istoria participărilor – 52, fiind pe locul 3 ca număr de sportivi, după Germania și Marea Britanie. „Este rezultatul popularității în creștere. Vedem la Gușterița, la final de săptămână, zeci de familii cu copii mici care vin să se dea pe trasee. Aceste generații vor duce mai departe acest sport și, poate, vor urca pe podiumurile mondiale”, spune Fazekas.

Emanuel Gyenes, singurul rider care a terminat toate edițiile

Românul Emanuel Gyenes este singurul sportiv din lume care a încheiat toate cele 22 de ediții ale Red Bull Romaniacs. „Este o legendă. A avut rezultate spectaculoase, l-am văzut pe podium de nenumărate ori. Chiar dacă acum este concentrat pe rally raid, orice clasare în Top 10 aici este extraordinară”, declară Andy Fazekas. Traseu spectaculos: din centrul Sibiului până pe Dealul Gușteriței Competiția se desfășoară între 22 și 26 iulie. După prologul din centrul orașului, riderii vor porni în traseul montan care include zone din județele Sibiu și Vâlcea. Finisul este programat sâmbătă, pe Dealul Gușteriței din Sibiu, într-un final spectaculos aplaudat de mii de fani.

Sibiu – oraș deschis sportului și evenimentelor internaționale

În ciuda unor opinii din spațiul public care susțin mutarea prologului din centrul orașului, Fazekas este convins că beneficiile sunt net superioare: „Orașul se închide parțial pentru câteva ore. În alte orașe europene se închid zeci de străzi pentru evenimente sportive. Aceste competiții pun orașul în mișcare. Trăim prin ele, învățăm din ele și arătăm lumii ce poate oferi Sibiu.” Pe lângă riderii înscriși, câteva mii de persoane – staff, suport tehnic, fani, familii, turiști – sunt prezente în oraș. „Acești oameni sunt cei mai buni ambasadori ai Sibiului și ai României”, concluzionează Fazekas.