adelina pestrițu, lăsată fără permis: a trecut pe roșu

Adelina Pestrițu, una dintre cele mai cunoscute vedete din România, a rămas fără permisul de conducere după o serie de abateri grave în trafic, comise chiar în Capitală. Incidentul a avut loc pe o stradă din Sectorul 1, acolo unde polițiștii Brigăzii Rutiere au observat un autoturism care a trecut pe culoarea roșie a semaforului electric și circula cu viteză peste limita legală.

Potrivit informațiilor oficiale, polițiștii i-au făcut semnal regulamentar de oprire, iar șoferul s-a conformat. În urma verificărilor, s-a stabilit că la volan se afla o femeie în vârstă de 38 de ani, ulterior identificată de surse judiciare ca fiind Adelina Pestrițu.

Pentru încălcările flagrante ale legislației rutiere, Adelina Pestrițu a fost sancționată cu o amendă de 810 lei. Mai mult, polițiștii au decis suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile, măsură complementară prevăzută de lege pentru astfel de fapte.

Vedeta nu a negat incidentul, recunoscând pe Instagram că a greșit:

„Adevărul este că în multe zile îmi iau mai multe responsabilități decât pot să duc și mă trezesc alergând dintr-o parte în alta, cu capul plin de liste și gânduri. Din păcate, ziua de azi s-a terminat prost: am greșit şi am rămas fără permis. Îmi pare sincer rău. Nu doar pentru consecință, ci pentru faptul că am fost neatentă într-un context care cere responsabilitate maximă. Am primit o lecție corectă!”, a transmis Adelina Pestrițu.