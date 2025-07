când se dă drumul la programul rabla 2025: ministrul mediului anunță calendarul și bugetul programului

Programul Rabla ar putea începe „imediat” după ce pachetul doi de măsuri fiscale va fi adoptat, dă asigurări ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Potrivit acesteia, pregătirile pentru lansarea ediției din 2025 sunt gata, iar procesul birocratic este aproape finalizat.

„Imediat ce va fi adoptat pachetul 2 de măsuri, vom putea să punem Ordinul de Ministru care stabilește valoarea voucherelor noi. După 10 zile de punere în transparență, așa cum cere legea, putem să dăm drumul la program”, a explicat ministrul.

Oficialul precizează că platforma tehnică pentru Rabla și criteriile de selecție rămân neschimbate, ceea ce elimină orice risc de întârziere. „Platforma tehnică pentru Rabla este exact aceeași, criteriile de selecție și procesul de selecție este exact același, deci nu va exista niciun fel de întârziere pe acest palier”, a subliniat Buzoianu.

Pentru persoanele fizice, bugetul alocat programului Rabla este de 200 milioane de lei. Acesta a fost stabilit la nivelul coaliției de guvernare și va permite reluarea acordării voucherelor pentru înnoirea parcului auto național.

În ceea ce privește programul Casa Verde, ministrul anunță că se analizează varianta finanțării acestuia din fonduri europene, prin PNRR, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene. „Anul acesta avem deja un proiect din PNRR gestionat de Ministerul Fondurilor Europene, RePower EU, care are exact același obiect, exact partea de fotovoltaice. Nu putem lansa două proiecte de miliarde de lei sau euro, gestionate de două ministere diferite, cu același obiect. Dacă avem deja fonduri europene prin PNRR, nu văd de ce nu am merge pe această variantă”, a punctat Buzoianu.

Pentru Casa Verde și celelalte programe derulate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), deciziile finale vor fi luate odată cu pachetul doi de măsuri, pentru a se evita suprapunerile și a se valorifica fondurile europene disponibile.

Pe scurt: