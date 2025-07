reproșuri de la dinamo pentru ianis stoica: ”tratează-ne cu respect!” - dezvăluiri din culisele negocierilor cu fc hermannstadt

Transferul lui Ianis Stoica la Dinamo București a fost la un pas de a se realiza în această vară, însă mutarea s-a blocat pe ultima sută de metri, chiar după ce toate detaliile păreau rezolvate. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a subliniat însă că, pe tot parcursul negocierilor, clubul din Ștefan cel Mare i-a arătat maxim respect fotbalistului de la FC Hermannstadt.

Discuțiile dintre Dinamo și Hermannstadt au fost atât de avansate încât s-a discutat deja și despre numărul de pe tricou pe care l-ar fi purtat Ianis Stoica la București. Nicolescu povestește că, în prima zi de negocieri, totul a decurs fără probleme:

„Eu am discutat cu Ianis Stoica atunci când am avut OK-ul și domnul Gigi Becali mi-a zis că s-a înțeles cu Hermannstadt. Inclusiv condiția legată de numărul de pe spate era importantă pentru el și am agreat-o. Tratez cu respect fiecare jucător și nu m-am abătut de la acest principiu nici acum”, a declarat președintele dinamovist la Prima Sport.

Răzgândire de ultim moment

Deși inițial Ianis Stoica și-a dat acordul de principiu, a doua zi atitudinea s-a schimbat radical, iar transferul s-a blocat. „După ce am simțit în prima zi, următoarea discuție mi s-a părut complet diferită. El venea de la un alt club, nu de la FCSB. Totuși, tratează Dinamo cu respect! Dacă ai apucat să spui niște lucruri și să ți le asumi, nu e corect să te întorci așa în 24 de ore”, a punctat Nicolescu, sugerând că Dinamo nu are ce să-și reproșeze din punct de vedere al corectitudinii și transparenței în negocieri.

În cele din urmă, transferul nu s-a mai realizat, iar Ianis Stoica a rămas la Hermannstadt, unde este om de bază și a reușit deja să marcheze în actualul sezon. FC Hermannstadt cere acum 1,5 milioane de euro pentru fotbalistul care are contract până în 2027.