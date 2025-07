vinfest 2025: atmosferă de festival, vinuri bune și concerte care electrizează, în cel mai frumos colț al muzeului astra

VINFEST își deschide porțile între 1 și 3 august într-un decor de poveste: Etno Tehno Parc din Muzeul ASTRA, noua “oază verde” a festivalului. Zeci de crame și peste 100 de sortimente de vinuri, ”stropite” cu concerte cu Robin and the Backstabbers, Partizan și White Mahala, completați la platane de Văzduh, Dex, Kosta, Dodo, The Eclectors, Lowelt, te ”îmbie” să ajungi la cea de a 8-a ediție a evenimentului.

Vă zicem cu mâna pe inimă! VINFEST 2025 este un festival cât o vacanță de vară: vinuri de poveste, artiști care creează magie, mâncare care răsfață simțurile și o locație care merită descoperită la pas, cu fiecare pahar. Începe cu un toast, continuă cu experiențe și finalizează cu amintiri de neuitat!

Etno Tehno Parc – Locația care dă farmec festivalului

Noua locație a festivalului nu e doar un simplu spațiu: Etno Tehno Parc este o adevărată bijuterie a Muzeului ASTRA, cu deschidere largă spre pădure, aer curat și priveliști care te invită la relaxare și descoperire.

Când te plimbi pe aleile acestei zone unice, e imposibil să nu simți că ai pășit în mijlocul unui tablou viu, unde fiecare colț devine fundal perfect pentru momente de neuitat cu prietenii, familia sau chiar singur, cu un pahar de vin în mână.

Pe timp de zi, lumina filtrează printre copaci și aduce un plus de farmec degustărilor de vin, iar seara, luminile ambientale și muzica live transformă totul într-un peisaj de festival ca-n filme. Etno Tehno Parc devine astfel, pentru trei zile, cel mai frumos loc de întâlnire al iubitorilor de vin, muzică și experiențe culinare din toată țara.

Show pe scenă – Muzică live de la artiști care scriu povestea verii

La VINFEST, serile prind viață cu un line-up ce bifează stiluri și generații. Scena din Etno Tehno Parc găzduiește trupe și artiști care știu să facă spectacol și să conecteze publicul:

Robin and the Backstabbers – Povești urbane, energie și carismă

– Povești urbane, energie și carismă Partizan – Legende ale scenei alternative

– Legende ale scenei alternative White Mahala – Fusion, umor și dans garantat

– Fusion, umor și dans garantat Văzduh – Sound de festival

– Sound de festival Dex, Kosta, Dodo, The Eclectors, Lowelt – Fiecare DJ aduce alt vibe: de la funky la indie, electro, groove și chiar și până la jazz

Seară de seară, muzica se aude în aer liber, printre copaci și lumini colorate, iar programul întinde distracția până după miezul nopții. Fiecare concert e o invitație să dansezi, să cânți sau pur și simplu să te bucuri de atmosfera “de vacanță”.

Vinuri care spun povești – Peste 100 de sortimente!

VINFEST 2025 te poartă într-o adevărată călătorie printre arome și povești de familie, cu peste 100 de vinuri selecte din România și Republica Moldova.

Fiecare cramă aduce ceva special:

Jidvei – emblema vinurilor albe și spumante

Averești – bucuria aromelor moldovenești

Histria – prospețimea Dobrogei

Mileștii Mici – legendara colecție subterană

Legenda Moldovei – tradiție și autenticitate

Domeniul Apoldium – terroir sibian reinterpretat

Carastelec – spumante și inovație

Nachbil – vinuri bio și nonconformiste

Domeniile Davidescu – rafinament din sud

Casa de Vinuri WineNot – selecție internațională de vinuri

La standuri, somelierii și proprietarii de crame vor povesti despre fiecare sticlă, despre poveștile nespuse din spatele etichetelor și despre secretele asocierii vinului cu mâncarea. Vei putea degusta vinuri seci, demiseci sau dulci, liniștite sau spumante, roșii corpolente sau albe minerale, rare sau premiate internațional.

Backyard aduce și cocktailuri răcoritoare pe bază de vin, reinterpretate cu fructe proaspete, mirodenii și multă creativitate – ideale pentru momentele de socializare pe căldură sau la apus.

Gusturi la superlativ – Gastronomie și live cooking show

Nimic nu completează un pahar de vin mai bine decât o masă pe măsură! La VINFEST 2025, gastronomia e la fel de importantă ca vinul:

Turha Grill transformă gătitul într-un show de privit și degustat – vită fragedă, burgeri suculenți, mâncare mexicană cu sosuri picante, totul preparat live, direct în fața participanților. Meniul e gândit să pună în valoare vinurile de la festival și să satisfacă și cei mai pretențioși pofticioși.

Street Bites aduce preparate rapide, reinventate, de la wraps cu carne și legume la finger food gourmet, ideale pentru plimbările printre standuri și concerte.

Turtha îți potolește pofta de dulce cu înghețată artizanală, cremoasă, făcută doar din ingrediente naturale și cu arome care surprind la fiecare linguriță.

Indiferent de preferințe, la VINFEST găsești mereu ceva de gustat, iar fiecare masă devine o experiență de festival în sine.

BILETE ȘI ACCES – Tot Muzeul ASTRA, deschis pentru tine

Accesul la VINFEST se face pe baza biletului de intrare la festival. Acesta îți asigură și accesul la toate expozițiile și în tot arealul de vizitare a muzeului Astra pe durata festivalului:

Bilet o zi: 50 lei

50 lei Abonament 3 zile: 125 lei

Biletele pot fi cumpărate online, de la https://muzeulastra.funticket.app/tickets?lang=RO, sau direct la intrare.

Atmosferă, program, facilități și experiențe pentru toți

Festivalul e gândit ca o vacanță de trei zile:

Poți degusta vinuri oricând, direct de la crame;

Ai acces la tot Muzeul ASTRA, pentru plimbări între gospodării tradiționale, fotografii și momente de liniște;

Te bucuri de iluminat ambiental, food court, cocktail bar, zone instagramabile și multe alte mici detalii care fac diferența;

Programul e generos: vineri 1 august de la 16:00 la 01:30, iar sâmbătă și duminică de la 15:00 la 01:30;



VINFEST este organizat de Muzeul ASTRA cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.

Ediția 2025 nu ar fi posibilă fără partenerii săi: Prima Shopping Center, GLS, Magnolia Residence, Vreau Reclamă, SOMA, Backyard.

Pentru mai multe informații accesați pagina de instagram VINFEST, precum și pagina oficială de Facebook a Muzeului ASTRA – https://www.facebook.com/muzeulastrasibiu