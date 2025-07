elevi de la „caragiale”, relocați în clădirea turn de pe someșului. director: „vor face ore de dimineață”

Școala Gimnazială „I. L. Caragiale” din Sibiu urmează să fie supusă, din toamnă, unor lucrări de reabilitare energetică. Din acest motiv, mai multe clase trebuie relocate în alt spațiu. Directorul unității de învățământ spune că a fost căutată cea mai bună soluție, astfel încât elevii relocați să poată veni la cursuri de dimineață.

Din luna septembrie vor începe lucrări de reabilitare energetică a Corpului A din cadrul Școlii Gimnaziale „I. L. Caragiale” din Sibiu. Din acest motiv, este nevoie ca mai mulți elevi să fie relocați într-un alt spațiu.

Elevi relocați în clădirea Universității „Alma Mater”

Cincisprezece clase vor urma să fie relocate în clădirea Universității „Alma Mater” de pe strada Someșului. Elevii vor învăța aici timp de 10 luni, adică tot anul școlar 2025-2026. Directorul școlii spune că a fost căutată cea mai bună soluție, astfel încât copiii relocați să poată desfășura cursurile de dimineață.

„Inițial am făcut solicitarea la primărie în luna octombrie, iar pe cifrele de atunci aveam 13 clase. În luna mai, după înscrierile la clasa pregătitoare, numărul s-a ridicat la 15 clase ce trebuie relocate. Ne-am gândit un pic să găsim cea mai bună soluție, iar la ultima discuție în Consiliul de Administrație am propus, dacă se aprobă relocarea, să mutăm clasele a II-a, a III-a și a IV-a. Ceilalți copii sunt micuți și nu era tocmai comod pentru ei. Gimnaziul va rămâne în corpul celălalt al școlii și va face ore după-amiaza. S-a luat această decizie pentru că altfel era imposibil. Nu am vrut să facem o relocare prin alte cartiere, că am mai avut experiența asta. Aceasta a fost singura variantă în zona limitrofă, astfel încât nivelul primar să facă ore de dimineață. Va fi o relocare provocatoare, dar sper ca, împreună cu părinții și colegii profesori, să ne adaptăm. Reabilitarea școlii va dura un an, deci atât va dura și relocarea”, spune Romulus Simion, directorul Școlii Gimnaziale „Ion Luca Caragiale” Sibiu.

Toate celelalte clase vor continua cursurile fie în Corpul B al școlii, ocupat atât în program de dimineață, cât și în program de după-amiază, fie în containere.

Chirie de 10.500 euro pe lună

Consilierii locali vor vota, în ședința de finalul lunii iulie, închirierea spațiilor necesare pentru relocarea celor 15 clase de elevi. „Spațiul propus a fi închiriat este în suprafață totală de 820,51 metri pătrați, aflat în imobilul clădire S+P+7E, cu sediul administrativ pe strada Someșului, nr. 57”, se arată în raportul de specialitate.

La demisol vor exista două clase, la etajul 4 vor fi 4 clase, la etajul 5 vor fi 3 clase, iar la etajul 6 vor exista alte doua clase. Se vor mai închiria și 3 holuri, dar și grupuri sanitare. „În cele 11 săli puse la dispoziție de proprietar își vor desfășura activitatea 15 clase de nivel primar, trei dintre sălile cu suprafață mai mare urmând a se delimita prin ziduri despărțitoare”, se mai arată în raport.

Copiii vor avea acces inclusiv la terenul de tenis din curtea universității, ce va putea fi folosit atât ca spațiu de recreere în timpul pauzelor, cât și ca spațiu pentru desfășurarea orelor de educație fizică și sport.

Închirierea spațiilor de pe strada Someșului se va face pentru o perioada de 10 luni, de la 1 septembrie 2025 până la 30 iunie 2026. Chiria pe lună a fost stabilită la 10.500 euro la cursul valutar stabilit de BNR din ultima zi bancară anterioară ședinței de Consiliu Local din luna iulie 2025. În costul chiriei vor fi incluse și servicii de pază, cât și locuri de parcare pentru cadrele didactice. Costurile utilităților consumate (gaz, electricitate, apă), vor fi calculate separat și achitate de unitatea de învățământ.