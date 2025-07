concertul anului la sibiu. mii de oameni l-au văzut pe legendarul toboșar mike portnoy

Mii de oameni au transformat Piața Mare din Sibiu într-un veritabil templu al muzicii rock progresive, vineri seara, cu ocazia concertului susținut de legendara trupă Dream Theater, în cadrul Festivalului ARTmania. Trupa americană a revenit pe scena sibiană în formula originală, alături de bateristul Mike Portnoy, notează Agerpres.

Până aproape de miezul nopții, atmosfera a fost electrizantă: hiturile binecunoscute au fost fredonate de mii de voci, iar aplauzele au răsunat neîntrerupt. Momentul de grație a fost oferit de John Petrucci, chitaristul recunoscut pentru virtuozitatea sa, care a captivat publicul cu solo-uri spectaculoase și o expresivitate ieșită din comun.

Concertul s-a încheiat apoteotic, cu un bis alcătuit din două piese emblematice: The Spirit Carries On și Pull Me Under, în aplauzele unui public entuziast care a trăit intens fiecare moment.

Timp de peste două ore, fanii au fost purtați într-o călătorie muzicală complexă, cu sonorități rafinate, într-un decor medieval intim, care a amplificat farmecul unei seri memorabile. Este pentru a doua oară când Dream Theater urcă pe scena ARTmania de la Sibiu. Formația are în palmares trei nominalizări la premiile Grammy și a câștigat trofeul în 2022, la categoria „Cea mai bună interpretare metal”, pentru piesa The Alien.

Festivalul continuă sâmbătă, când pe scena din Piața Mare va urca trupa Extreme, aflată pentru prima oară la Sibiu, cu celebrul chitarist Nuno Bettencourt în prim-plan.

Sursa: Agerpres