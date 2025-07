ianis stoica, mesaj cutremurător la plecarea de la sibiu

Vândut de FC Hermannstadt la Estrela Amadora (Portugalia), Ianis Stoica (22 ani) a anunțat la aeroport că marea sa dezamăgire a fost eșecul Sibiului din finala Cupei, cu CFR Cluj.

Fostul atacant al Sibiului vede transferul la Estrela Amadora ca pe o rampă de lansare spre Spania. ”Sunt pregătit, am puține emoții pentru că este prima dată în afara țării, dar voi trece peste ele. A fost greu, dar le urez baftă celor de la Hermannstadt și sper să facă o treabă cât mai bună. S-a negociat mult timp, mi-am dorit foarte mult să plec undeva în Europa, să am o rampă de lansare și mă bucur că s-a concretizat. Mi-am dorit să ajung în Spania, dar s-a ivit Portugalia, sper să mă acomodez acum. E o șansă să demonstrez, va fi greu, dar consider că sunt pregătit” a declarat imnternaționalul de tineret.

Ianis regretă că nu a cucerit un trofeu alături de sibieni. ”Vreau să o iau pas cu pas, să mă impun acolo și vom vedea pe viitor. Mi-aș fi dorit să câștig Cupa României, dar nu s-a putut din păcate. Îmi doream foarte mult transferul și mă bucur că s-a concretizat” a mai spus Ianis Stoica la decolarea spre Portugalia.

Cel mai probabil, fostul atacant al lui FC Hermannstadt va fi prezentat duminică la noua sa echipă, Estrela Amadora. Sibiul va încasa 1,35 milioane de euro și păstrează un procent de 20% dintr-o eventuală revânzare.