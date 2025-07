măldărășanu și-a criticat public un jucător. ”nu a fost în joc”

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu l-a luat la țintă pe atacantul Aurelian Chițu, după ce sibienii au pierdut sâmbătă la Arad, scor 0-1.

Vârful Sibiului, Aurelian Chițu a fost schimbat la pauza meciului de la Arad cu juniorul Patrick Vuc, după ce antrenorul Marius Măldărășanu nu a fost deloc mulțumit. Albu a fost și el înlocuit tot la pauză cu Kujabi.

”Chiar dacă Chițu s-a lovit la nas, oricum îl schimbam, pentru că nu a fost el în joc. Înțeleg canicula, dar cald a fost pentru toată lumea. De Kevin Ciubotaru chiar sunt mulțumit, a intrat bine și cu Metaloglobus, de aia l-am băgat titular la Arad. Ciubotaru, Vuc și Stancu sunt jucători cărora trebuie să le dăm încredere, trebuie să muncim mai mult, să fim mai eficienți, să nu greșim și să ne câștigăm duelurile” a spus Marius Măldărășanu la flash-interviu.

Tehnicianul sibienilor a anunța încă două transferuri. ”Tot timpul am luat-o de la capăt, așa a fost în fiecare an, sunt jucători cărora li se crește cota și sunt căutați, e normal să li se dea drumul. Oricum nu mai erau cu mintea aici, ne aștepam la transferurile lui Ianis și Tiago. Așteptăm încă un mijlocaș, să vedem dacă va veni săptămâna viitoare, probabil și un atacant, dar toată lumea caută vârf” a mai spus Măldărășanu. Brazilianul Jair Taveres (30 ani), fotbalist care a evoluat pentru Petrolul între 2022 și 2024 este cel așteptat la FC Hermannstadt.

Ajuns la al cincilea an la Sibiu, Măldărășanu caută din nou soluțiile pentru regenerarea echipei. ”Nu am făcut un joc bun, dar am avut momente pozitive, am schimbat și sistemul și UTA s-a retras sub presiunea noastră, va fi un sezon greu. Nu am înțeles faza de la gol, ei au sărit pressingul, dar mereu au câștigat mingea a doua. Asta s-a întâmplat și la gol, pe urmă pasă pe plecarea unui jucător din spate, dar apoi am avut reacție. Am avut ocaziile noastre bune, dar nu am marcat” a susținut antrenorul lui FC Hermannstadt.

Cu două puncte din trei etape, Sibiul este deocamdată pe locul 12 în Superliga.