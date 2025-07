bilanțul furtunii dezastruoase de la cisnădioara. primarul mircea orlățan: „de 40 de ani nu a mai fost o asemenea viitură”

Forțele naturii s-au dezlănțuit, în weekend, la Cisnădioara. Zeci de gospodării au fost inundate, iar mai multe mașini au fost avariate după ce au fost luate de viitură. O asemenea furtună, cu precipitații extrem de însemnate cantitativ, nu a mai avut loc de zeci de ani în zonă. Primarul Mircea Orlățan spune că în ultimele zile s-a lucrat la foc automat pentru a-i ajuta pe localnicii afectați, aceștia având posibilitatea să ceară despăgubiri în urma dezastrului.

Furtuna de sâmbătă de la Cisnădioara, care a produs o mulțime de daune în gospodăriile localnicilor, nu a fost puternică prin intensitate, însă au căzut peste 47 de litri de apă pe metru pătrat pe oră, ceea ce a condus la asemenea efecte dezastruoase. Pompieri, echipe din cadrul Primăriei Cisnădie, voluntari și localnici au lucrat neîncetat în ultimele zile pentru a scoate apa din subsoluri și curți.

Primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, spune că, potrivit meteorologilor, o astfel de viitură nu s-a mai produs de 40 de ani. În urma fenomenelor meteorologice puternice, 26 de gospodării au fost afectate, iar 8 mașini au fost luate de ape.

„Ieri ne-am ocupat de scoaterea apei din subsolurile locuințelor afectate, am curățat curțile de nămol cu ajutorul echipelor noastre. I-am ajutat și nu i-am lăsat de izbeliște. Astăzi vom lua de pe străzi aluviunile depuse și vom începe să decolmatăm albia râului, vom avea o întâlnire și cu Apele Române. Din fericire nu au fost victime, este vorba despre 8 mașini afectate, au fost mișcate de apă, dar și 25 de gospodării din Cisnădioara și una din Cisnădie inundate. Asta a fost urgia, noi ne-am organizat, iar acum suntem deja pe străzi să le curățăm. Meteorologii spun că o viitură de 47 de litri pe metru pătrat pe o oră n-a mai fost de acum 40 de ani”, spune primarul Mircea Orlățan.

Primăria a întocmit un raport cu privire la dezastrul produs, pe care l-a înaintat Prefecturii Sibiu, iar localnicii afectați vor avea posibilitatea să solicite despăgubiri. „Eu în weekend am fost plecat, dar a trebuit să mă întorc de urgență având în vedere situația. În ziua respectivă s-a ocupat viceprimarul, iar duminică am preluat eu. Oamenii erau supărați, cu lacrimi în ochi, trebuie să îi ajutăm. Noi am făcut deja un raport pentru dezastre la Comisia Locală și l-am trimis la Prefectură și vom vedea dacă oamenii solicită despăgubiri”, a adăugat primarul Orlățan.

