dezvăluiri explozive despre un blat la voința sibiu. postolache: „am ieșit de pe teren, nu am vrut să fiu complice!” / video

Marius Postolache (41 de ani), fost mijlocaș lateral la Sportul Studențesc, Delta Tulcea și Voința Sibiu, a povestit în detaliu, la podcastul iAM Ștucan, cum a trăit pe propria piele unul dintre multele blaturi tolerate în fotbalul românesc. Fotbalistul, cu peste 100 de prezențe în Liga 1, susține că a fost exclus din lumea fotbalului autohton după ce a refuzat să participe la o înțelegere pe față, într-un meci amical disputat de Voința Sibiu cu polonezii de la Cracovia, scor 0-3.

“Mi s-a părut ciudat că am plecat 32 de jucători”

„Două meciuri amicale. Mi s-a părut ciudat că am plecat 32 de jucători. În cantonament, domnul Pelici a împărțit echipa: unii joacă prima repriză, alții a doua. Prima repriză, scap pe contraatac, colegul cu mingea, dar nu dă în fața porții ca să înscriem. Am plecat, zic: ‘Ori suntem noi slabi, ori sunt ei slabi, nu-mi dau seama…’”, a povestit Postolache, cu ironie amară.

“Dacă nu pierdem astăzi, nu ne luăm banii”

Momentul de cotitură a venit în pauza meciului:

„Mă pregăteam să intru în a doua repriză, eram 5 pe postul meu de extremă dreapta. Eram nou la echipă, voiam să prind loc de titular. Am intrat, am driblat, mă uitam la portar: stătea la 16 metri, clar, trebuie să tragi! Dar când am încercat să joc fotbal, am văzut că colegii mei se înroșesc la față, nu voiau să colaboreze. Atunci a venit Beza, al doilea căpitan, și mi-a zis: ‘Bă, ești nebun? Tu ai chef să joci fotbal acum? Nu înțelegi că dacă nu pierdem astăzi, nu ne luăm banii?!’ Toți de pe teren știau ce se întâmplă.”

“Am luat decizia să ies de pe teren”

Conștient că nu are cu cine, Postolache a ieșit imediat de pe teren.

„Când am văzut cam ce se întâmplă pe teren, în maximum 15 secunde, am luat decizia de a ieși. Nu puteam să fiu complice la așa ceva. Și nu eram singurul care știa. Era vorba în vestiar, toată lumea știa de blat.”

“După ce am vorbit, nu m-a mai căutat nimeni din fotbalul românesc”

Fostul mijlocaș spune că, după acest episod și după ce a povestit despre blat, a devenit persona non grata în România.

„După ce am spus public, nu m-a mai căutat nimeni. Am fost nevoit să plec să joc prin ligile mici din Austria. Dacă nu te supui sistemului, te scoate pe linie moartă”, a declarat Postolache.

În cadrul podcastului, Postolache a confirmat că în perioada respectivă, echipa era finanțată de Primăria Sibiu, cu Klaus Iohannis primar, dar presiunea pe jucători și antrenori venea dinspre club și vestiar.

“Blaturile erau la ordinea zilei”

Postolache spune că genul acesta de înțelegeri nu erau excepții, ci regulă, iar cei care refuzau să se conformeze erau rapid marginalizați sau dați afară.

„Blaturile erau la ordinea zilei, nu aveai voie să joci serios dacă exista o înțelegere. Toți de pe teren știau scenariul, iar dacă nu făceai ce trebuie, rămâneai fără bani și fără echipă.”