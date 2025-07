ianis stoica, prezentat oficial ca un ”tricolor” în portugalia! mesaj frumos al celor de la estrela amadora / foto

Ianis Stoica (22 de ani) a fost prezentat oficial la Estrela Amadora, formație din prima ligă a Portugaliei. Atacantul român a semnat un contract pe doi ani, cu un salariu de 250.000 de euro net pe sezon, adică aproximativ 21.000 de euro pe lună.

Estrela Amadora a anunțat transferul pe pagina oficială de Facebook cu mesajul: „@s_ianis7 e tricolor!”. Mutarea aduce un profit semnificativ clubului Hermannstadt, care l-a transferat pe Stoica în 2023-2024 cu 500.000 de euro de la FCSB și îl vinde acum pentru 1.350.000 de euro. Profitul net este de 850.000 de euro, la care se adaugă și un procent de 20% dintr-un viitor transfer.

Estrela Amadora a terminat sezonul trecut pe locul 15 în Liga Portugal, reușind să evite retrogradarea. Pentru Ianis Stoica, aceasta este prima experiență în afara României.

„Sunt pregătit, am puține emoții pentru că este prima dată în afara țării, dar voi trece peste ele. A fost greu, dar le urez baftă celor de la Hermannstadt și sper să facă o treabă cât mai bună. S-a negociat mult timp, mi-am dorit foarte mult să plec undeva în Europa, să am o rampă de lansare și mă bucur că s-a concretizat. E o șansă să demonstrez, va fi greu, dar consider că sunt pregătit. Vreau să o iau pas cu pas, să mă impun acolo și vom vedea pe viitor”, a declarat Ianis Stoica pentru digisport.ro.

Atacantul a mai spus că și-ar fi dorit să ajungă în Spania, dar a ales Portugalia, unde speră să se acomodeze rapid și să confirme.