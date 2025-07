promenada mall devine scenă pentru tradiții din grecia, cipru, columbia și românia la festivalul „cântecele munților”

Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților” revine în acest an cu o ediție specială care te invită să descoperi farmecul folclorului românesc și internațional în spații neconvenționale.

Evenimentul se va desfășura la Promenada Mall, în zona CineGold, oferind publicului un cadru prietenos și răcoros pentru a urmări spectacolele și animațiile culturale.

Programul festivalului include reprezentații din mai multe țări și regiuni, începând de miercuri, 30 iulie, și până sâmbătă, 2 august, după următorul calendar:

Miercuri, 30 iulie, ora 17:00 – Orchestra „Politoniki” din Grecia și Ansamblul „Achna Forest” din Cipru

Joi, 31 iulie, ora 17:00 – Ansamblurile „Pas d’La Yau” din Belgia și „Hoyem” din Turcia

Vineri, 1 august, ora 16:00 – Ansamblul „Tres Cuartos Danza” din Columbia

Sâmbătă, 2 august, ora 17:00 – Ansamblurile tradiționale „Săliștenii” și „Berbeștenii” din Maramureș

Festivalul „Cântecele Munților” este inclus în calendarul mondial CIOFF (Council of International Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) și este organizat de Consiliul Județean Sibiu, împreună cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Evenimentul este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și se desfășoară cu sprijinul partenerilor: Muzeul ASTRA, Therme București, Centrul Cultural „Ion Besoiu”, Cricova, TVR1, Clinica DRU, Habermann Markt și Promenada Mall Sibiu.

Activitățile culturale organizate de CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu sunt posibile datorită finanțării acordate de Consiliul Județean Sibiu, care susține astfel promovarea valorilor folclorice locale și internaționale.

Publicul este așteptat să se bucure de ritmuri, costume și tradiții autentice, într-un cadru diferit, care combină magia folclorului cu atmosfera modernă a mall-ului.