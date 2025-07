femeie de 100 de ani, operată de cataractă la ofta total, clinica unde vârsta nu e un obstacol pentru claritate

O femeie în vârstă de 100 de ani are o nouă privire asupra lumii după ce a ales să își recapete claritatea vederii printr-o intervenție de cataractă realizată la Clinica Ofta Total din Sibiu. Deși pentru unii o astfel de operație la o asemenea vârstă pare de domeniul imposibilului, pentru echipa de specialiști coordonată de Dr. Dan Stănilă, a fost o reușită medicală remarcabilă.

Cataracta este o afecțiune oftalmologică frecventă, în care cristalinul natural al ochiului devine opac, afectând vederea. Apare de regulă odată cu înaintarea în vârstă, dar poate fi corectată cu o intervenție chirurgicală rapidă și sigură. La Clinica Ofta Total din Sibiu, o pacientă de 100 de ani a fost operată recent cu succes.

100 de ani și o nouă privire asupra lumii

Chirurgia modernă poate reda claritatea vederii oricărui pacient indiferent de vârstă, iar povestea centenarei este dovada vie. „Vedeam tot mai greu și nu mai puteam să-mi fac lucrurile de zi cu zi. Îmi doreau să văd din nou clar, să citesc, să mă uit la televizor, să-mi văd copiii și nepoții”, a povestit doamna L.E. cu emoție. Hotărârea ei de a nu lăsa vârsta să fie o piedică i-a uimit până și pe medici.

Centenara a mai arătat că operația nu a fost deloc dureroasă, îndemnându-i și pe alții să nu mai aștepte dacă au nevoie de o astfel de intervenție. „Nu a fost deloc dureroasă. Toată echipa a fost atentă cu mine. Am simțit că sunt pe mâini bune. În câteva zile după operație, deja vedeam mult mai clar. Acum mă simt alt om! Am simțit o mare bucurie! Parcă totul s-a luminat în jur. Dacă eu, la 100 de ani, am făcut-o și a fost bine, oricine poate”, a mărturisit pacienta.

Intervenția a fost realizată cu ajutorul celei mai moderne tehnologii disponibile în prezent: combinația dintre laserul Ziemer Z8 (Z-Cataract) și microscopul chirurgical Leica Proveo 8. Ofta Total este singurul spital de oftalmologie din centrul țării care oferă această procedură, ceea ce a permis o abordare extrem de precisă, sigură și adaptată nevoilor unei paciente de 100 de ani.

Pentru Dr. Dan Stănilă, medicul chirurg oftalmolog care a efectuat operația, acest caz a fost unul de referință: „Fiecare pacient vârstnic e o provocare, dar cu evaluări corecte și echipamente moderne, intervenția poate fi la fel de sigură ca la orice altă vârstă. A fost o operație de cataractă reușită la o pacientă cu o vârstă remarcabilă — 100 de ani! Pentru noi, este un adevărat record și o mare bucurie să putem reda vederea și calitatea vieții chiar și la această vârstă”. Iar determinarea pacientei a fost, potrivit echipei medicale, o sursă de inspirație: „Ne-a încurajat și pe noi prin atitudinea ei!”.

Peste 800 de operații de cataractă într-un an la Ofta Total

Dr. Dan Stănilă a efectuat pentru 800 de operații de cataractă într-un singur an. Cu o creștere de peste 20% față de 2023, Ofta Total a devenit alegerea tot mai multor pacienți din Sibiu și întreaga regiune.

Operația de cataractă este o procedură minim invazivă, care durează aproximativ 15-20 de minute, se face sub anestezie locală și presupune înlocuirea cristalinului natural, opacifiat, cu unul artificial.

La Ofta Total, medicii folosesc tehnologia Z-Cataract, un sistem modern de chirurgie laser asistată pentru operațiile de cataractă. Cu ajutorul laserului Ziemer Z8 Femtosecond, intervenția devine mult mai precisă și predictibilă decât tehnicile manuale clasice:

Laserul realizează incizii foarte fine la marginea corneei;

Creează cu acuratețe o deschidere circulară în capsula cristalinului;

Fragmentează lentila opacifiată (cataracta), ușurând extragerea ei;

Se implantează cristalinul artificial, redând vederea clară.

În funcție de nevoile pacientului, există trei tipuri de cristalin:

Monofocal – corectează vederea la o singură distanță (de obicei la distanță); pacientul poate avea nevoie de ochelari pentru citit.

Multifocal – permite o vedere clară la mai multe distanțe (distanță + aproape), reducând sau eliminând nevoia de ochelari.

Toric – recomandat în cazurile cu astigmatism; poate fi monofocal sau multifocal.

