mircea orlățan, primarul cisnădiei: “după urgia de la cisnădioara, încă scoatem apă din subsoluri. consilierii aur nu s-au implicat deloc!” / foto

Intervenție continuă la Cisnădioara, după viitura care a lovit localitatea. Primarul Mircea Orlatan a transmis un mesaj public în care detaliază acțiunile echipelor din subordinea Primăriei și îi critică dur pe consilierii locali AUR.

VEZI ȘI: Imagini și video cu Cisnădioara sub ape: Viitura nemaivăzută a lăsat pagube însemnate

“Dragii mei, după urgia de la Cisnădioara se lucrează din greu pentru restabilirea situației. Încă și astăzi am scos apa din subsoluri, am curățat curți de nămol, am scos aluviunile de pe drum și am început decolmatarea aluviunilor din albia râului”, a transmis Mircea Orlatan.

VEZI ȘI: Bilanțul furtunii dezastruoase de la Cisnădioara. Primarul Mircea Orlățan: „De 40 de ani nu a mai fost o asemenea viitură”

Primarul precizează că “echipa primar-viceprimar-administrator public au fost permanent în mișcare. Am coordonat activități, am mobilizat resurse umane și materiale astfel încât să eliminăm efectele acestei viituri. Și nu în ultimul rând am vorbit cu oamenii, i-am încurajat iar uneori le-am șters o lacrimă de pe față. Lucrările acolo continuă.”

Mircea Orlatan a mulțumit celor implicați în acțiunile de după viitură: “Mulțumim celor care s-au implicat puternic în aceste activități: SVSU Cisnădie, Ocolul Silvic Valea Sadului, Apele Române, firmelor Elis și Gospodărie Orășenească Cisnădie, SOMA, Electrica SA.”

Edilul nu s-a ferit să critice lipsa de implicare a unor consilieri locali:

“Noi nu ne batem cu cărămida în piept, facem ce trebuie să facem în aceste situații dificile, dar nu permitem unor consilieri locali din partidul AUR (care nu s-au implicat deloc în aceste activități) să distorsioneze grav adevărul și să afirme că administrația locală nu s-a implicat deloc în aceste activități. Domnilor de la AUR, coborâți cu picioarele pe pământ, chiar în noroi dacă trebuie pentru cetățenii care v-au ales consilieri locali. Mergeți și vorbiți cu oamenii afectați de viituri, sunt oamenii care v-au ales consilieri locali.”

Citește și: Ce spun meteorologii despre furtuna de la Cisnădioara