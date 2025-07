tehnologie de top pentru școlile din mediaș: contract de 7 milioane de lei, semnat / foto

Marți, 29 iulie 2025, a fost semnat la sediul Primăriei Mediaș de către primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman și de către reprezentanții asocierii dintre firmele câștigătoare SC Siebenburgisches Nugat SRL și Alfa CIPA SRL ultimul contract de achiziție din cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Mediaș, Județul Sibiu.”

Contractul de achiziție este aferent obiectului „Achiziție echipamente digitale pentru Săli de clasă și laboratoare de informatică” și are o valoare totală de 7.024.681 lei fără TVA. Achiziția vizează furnizarea de aparatură, echipamente electronice și echipamente IT pentru sălile de clasă și laboratoarele de informatică din cadrul unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, fiind vorba despre table interactive cu suport, sisteme desktop cu monitoare, sisteme all-in-one, sisteme de sunet, imprimante multifuncționale, camere pentru videoconferințe, routere Wi-Fi și scannere portabile pentru documente.

Acesta este ultimul contract de achiziție aferent proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 15 – Educație cu o valoare totală de 19.451.718 lei cu TVA, iar beneficiari sunt cele 19 unități de învățământ preuniversitar, gimnazial și liceal și Cubul Sportiv Școlar din municipiul nostru.

Până la momentul actual, au fost semnate 4 din cele 5 contracte incluse în proiect și au fost livrate echipamentele unităților de învățământ, având ca obiecte: „Achiziție mobilier și materiale didactice”, „Achiziție materiale și echipamente de specialitate pentru atelierele de practică Învățământ Profesional și Tehnic”, „Achiziție echipamente digitale Învățământ Profesional și Tehnic” și „Achiziție echipamente digitale pentru dotarea laboratoarelor de științe”.

Prin implementarea acestui proiect, toate unitățile de învățământ din municipiul Mediaș vor beneficia de condiții moderne pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în anul școlar 2025 – 2026.

„Continuăm să investim în sistemul de învățământ din municipiul Mediaș. Dacă în urmă cu câțiva ani am semnat un contract și am derulat un proiect prin care am dotat fiecare sală de clasă cu table interactive, am pus la dispoziția copiilor și a cadrelor didactice tablete și laptopuri, în acest an am continuat să atragem fonduri europene și am dotat cu mobilier și materiale didactice fiecare instituție de învățământ din oraș. Astăzi am semnat un contract de aproximativ 7 milioane de lei, un contract care prevede achiziția de echipamente digitale pentru săli de clasă și laboratoare de informatică. Consider în continuare că investiția în sistemul de educație, investiția în copiii noștri este cea mai importantă investiție pe care poate să o facă o administrație publică locală”, a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman