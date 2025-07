vinfest 2025 - festivalul verii în cea mai frumoasă locație din sibiu: totul despre acces, bilete și abonamente

🍷 Ne vedem săptămâna asta la VINFEST! 3 zile de vin, muzică live, mâncare bună și vibe de vară, în inima muzeului în aer liber. 🎶 Line-up-ul sună cam așa: VINERI, 1 AUGUST 18:00 – The Eclectors 21:00 – White Mahala 22:00 – Dodo SÂMBĂTĂ, 2 AUGUST 18:00 – Lowelt 21:00 – Robin and the Backstabbers 22:00 – Văzduh DUMINICĂ, 3 AUGUST 18:00 – Kosta 21:00 – Partizan 22:00 – DJ Dex 🥂 Program Crame: 1 august: 16:00 – 1:30 2 august: 15:00 – 1:30 3 august: 15:00 – 1:30 📍 Muzeul ASTRA – Zona Etno Tehno Parc 🎟️Accesul se face în baza biletului de intrare la VinFest și permite vizitarea întregului Muzeu ASTRA Pune-ți pălăria, ia-ți gașca și hai la vin și muzică sub cerul liber! #Vinfest2025