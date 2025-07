eugen beza a revenit după 3 ani la șelimbăr. și-a stabilit obiectivul / video

Antrenorul Eugen Beza a revenit după trei ani pe banca lui CSC 1599 Șelimbăr și își propune să formeze o echipă tânără, care să nu mai aibă emoții cu retrogradarea din Liga 2.

Eugen Beza a condus antrenamentele ”călăreților roșii” în perioada de pregătire, dar a fost prezentat de club când mai sunt două zile înainte de startul Ligii 2. Tehnicianul a acordat un amplu interviu pentru pagina oficială a CSC Șelimbăr, în care a vorbit despre așteptările pe care le are în viitorul sezon.

”Mă bucur că am revenit la Șelimbăr, chiar dacă mi-a fost greu să mă rup de vechiul club, SCM Râmnicu Vâlcea. Totuși, sunt bucuros de alegerea făcută, am regăsit mulți oameni cu care am colaborat foarte bine, chiar și o parte dintre jucători. Cred că m-am integrat repede în raport cu jucătorii și am dat drumul la muncă, parcă nici n-am lipsit în toată perioada asta. Unul dintre motivele pentru care am revenit a fost acela că am simțit că am lăsat lucrurile neterminate la vremea respectivă. Îmi doresc să stau o vreme mai îndelungată față de precedenta perioadă, să ajungem să formăm jucători pentru Liga 1, care să întoarcă ceva clubului. Ne dorim foarte multe și pe plan de infrastructură, chiar dacă nu depind de noi. Împreună cu domnul primar, căruia îi mulțumesc pentru alegerea făcută, ne dorim să ducem clubul la alt nivel” a anunțat Eugen Beza.

În sezonul 2021-2022, la primul an de Liga 2, CSC Șelimbăr și-a atins obiectivul și s-a menținut în al doilea eșalon. ”Eu am rămas cu părțile bune din prima experiența la CSC Șelimbăr. A fost un an greu, împreună cu staff-ul și conducerea, am reușit să menținem echipa în primul an de Liga 2 din istoria clubului. A fost destul de greu. A fost important și cum am reușit asta, am am fost singura echipă din cele două serii neînvinsă în play-out. Apoi, am reînceput în forță, după care, din diferite motive, echipa nu a nu a avut același parcurs pe care ni l-am fi l-am dorit și de comun acord am reziliat contractul la vremea respectivă” a rememorat Beza.

Revenit acasă, Eugen Beza mizează pe forța și elanul grupului din sezonul trecut, care a performat cu Ioan Luca pe bancă. ” Au plecat jucători, dar a rămas nucleul de bază de anul trecut, niște jucători inimoși, care într-o situație dificilă în care s-a aflat echipa și aș putea spune chiar și clubul, au reușit să salveze echipa de la retrogradare. Un mare merit îl are Neluțu Luca, care a îndeplinit mai multe funcții la club, el a reușit să monteze jucătorii, să formeze un grup, care se află și acum aici. Încercăm să construim un grup de jucători foarte tineri, cred că este cea mai tânără echipă cu care am lucrat eu de când sunt antrenor. Mai avem nevoie într-adevăr de 2-3 jucători cu experiență, dar atât timp cât avem un nucleu bun, nu va fi greu de construit o echipă bună, care să fie respectată la nivel de Liga 2 și care să nu mai aibă probleme cu retrogradarea. Știm foarte bine că nu va fi ușor, pentru că se anunță cel mai echilibrat campionat de Liga 2 din ultimii ani.”

Tehnicianul spune că ultimii trei ani l-au maturizat mult în carieră. ”Tot răul spre bine, în momentul în care am plecat de la CSC Șelimbăr, am fost plecat la FC Argeș. Am avut un sezon aproape perfect la SCM Rm. Vâlcea, cred că mi-a prins foarte bine în formarea mea ca antrenor, m-am maturizat foarte mult după plecarea în alte zone ale țării, total diferite, cu alt tip de fotbal. Am trăit două momente foarte intense și foarte grele în cariera mea, barajul cu Hermannstadt în Liga 1, barajele cu Alba și cu Bistrița la Liga a III-a, niște jocuri copleșitoare, pentru că nimeni nu ne-a dat nicio șansă. Dar am câștigat cu Alba, cu Bistrița cred că meritam pe deplin să trecem mai departe. Dar chemarea sufletului a fost să vin către casă, aici am familie, am copii și cred că au contat foarte mult în această decizie și sper să reușesc multe lucruri frumoase la CSC Șelimbăr.”

Tehnicianul ”călăreților roșii” îi invită pe fanii echipei să aibă încredere în proiectul clubului CSC Șelimbăr, prin primarul Marius Grecu. ”Mi-aș dori ca toată lumea să ne fie alături. Avem un lider, prin primarul Marius Grecu, primarul Șelimbărului, care știe să gestioneze atât banii care trebuie folosiți pentru comună, cât și pentru sport. Aveți încredere că clubul este pe mâini bune și vom face tot ce ne stă în putință să aducem fotbalul, implicit sportul, la un nivel ridicat, care să convingă tinerii și copiii din Șelimbăr să practice acest sport minunat sau celelalte sporturi complementare pe care le avem la club. Pentru că este doar în interesul tinerilor din comună” a mai spus Eugen Beza.