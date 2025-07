messi surprins alături de soție la un concert coldplay. reacție fabuloasă a superstar-ului argentinian

Lionel Messi și soția sa, Antonela Roccuzzo, au devenit un punct de atracție pozitiv la ultimul concert din SUA al trupei Coldplay — o trăire familială discretă și fermecătoare, în contrast puternic cu controversa anterioară care a implicat doi directori de top ai companiei tech Astronomer.

Momentul Messi la Kiss Cam

La spectacolul “Music of the Spheres” din 27 iulie, de la Hard Rock Stadium (Miami Gardens), Messi și Antonela au apărut pe Kiss Cam și au fost întâmpinați de ovații. Chitaristul Chris Martin s-a adresat direct lui Messi: „Thanks for coming today… the No. 1 sportsperson of all time”, iar mulțimea a început să strige „Messi! Messi!”.

Însoțiți de cei trei copii, momentul cuplului Messi a fost unul autentic, elegant și aplaudat de întreaga arenă.

Contrast total cu scandalul CEO-ului Astronomer

La un concert Coldplay anterior, din 16 iulie, CEO-ul companiei Astronomer, Andy Byron, și directoarea de resurse umane, Kristin Cabot, au apărut pe Kiss Cam într-o îmbrățișare intimă, deși amândoi sunt căsătoriți cu alte persoane. Reacția lor stânjenită a atras rapid atenția publicului, iar imaginile au devenit virale.

La scurt timp, Andy Byron a demisionat din funcție, urmat de Kristin Cabot, care și-a încheiat colaborarea cu compania câteva zile mai târziu. Într-un comunicat oficial, Astronomer a subliniat importanța respectării codului de etică intern, numindu-l pe cofondatorul Pete DeJoy în rol de CEO interimar.

Percepție publică și ecouri media

Momentul Kiss Cam cu Messi a fost interpretat de mulți internauți ca o replică morală la episodul anterior. Fanii au apreciat discreția și respectul dintre Messi și Antonela, în timp ce scandalul Astronomer a fost perceput ca un exemplu de comportament nepotrivit în spațiul public.

Astronomer a încercat ulterior să gestioneze criza printr-un mesaj ironic transmis de Gwyneth Paltrow, într-un clip în care actrița glumește pe seama notorietății neașteptate pe care compania a dobândit-o.