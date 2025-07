preferințele românilor pe piața rezidențială. ce s-a schimbat între 2023 și 2025?

Piața rezidențială din România continuă să evolueze într-un ritm alert, iar prioritățile cumpărătorilor și chiriașilor s-au ajustat semnificativ în ultimii doi ani. Potrivit celui mai recent sondaj realizat de iO Partners în colaborare cu Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX, tendințele din 2025 reflectă o reconfigurare a cererii, dar și o mai mare maturizare a consumatorilor.

Despre sondaj

Pentru a urmări evoluția în timp a comportamentului consumatorilor, sondajul din 2025 a replicat aceleași întrebări adresate în 2023, folosind aceeași metodologie și desfășurându-se în aceeași perioadă a anului. Eșantionul a fost format din utilizatori activi ai platformei Storia, interesați fie de cumpărarea, fie de închirierea unei locuințe în București.

Este important de menționat că numărul de respondenți din 2025 este mai redus decât în 2023, respectiv circa 650 față de aproximativ 1,550, ceea ce poate indica o scădere a interesului pentru schimbarea locuinței. Acest fenomen poate indica o stagnare temporară în comportamentul de căutare, pe fondul unui context politic și economic cu multe provocări.

Studiul analizează aspecte precum tipul locuinței dorite, motivațiile din spatele deciziilor, planurile de mutare în viitorul apropiat, preferințele legate de cartiere și facilități, urmărind profilul socio-demografic al respondenților.

Achiziție sau închiriere?

Față de 2023, în 2025 se observă o creștere cu 60% a ponderii celor care sunt interesați să cumpere o locuință – de la 37% din total în 2023, la 59% în 2025, pe fondul stabilizării dobânzilor și al unui interes crescut pentru stabilitate locativă. În schimb, segmentul de închiriere, deși rămâne activ, înregistrează o scădere notabilă, de la 48% în 2023 la 27% în 2025.

Ce se caută?

Clienții interesați să închirieze o locuință în următoarele 12 luni preferă apartamentele cu două camere (41% din total), urmate de studiouri (34%), apartamente cu 3 camere (15%), restul de 10% fiind reprezentat de apartamente mari (4+ camere) și case.

În ceea ce privește achiziția, topul este dominat tot de apartamentele cu două camere (29%), urmate la mică distanță de cele de 3 camere (27%) și de case (25%). Cele mai mici ponderi la au studiourile (11%) și apartamentele mari (8%).

Față de 2023, a crescut interesul pentru apartamentele mari (3+ camere) și case, atât la achiziție cât și la închiriere, în timp ce cererea pentru garsoniere și apartamente cu două camere este în scădere, semn că spațiul și confortul au devenit prioritare.

Motivații și factori de decizie

Dorința de stabilitate rămâne principala motivație pentru cei interesați de achiziția unei locuințe (76% în 2025, față de 64% în 2023), fiind strâns corelată cu factori de ordin financiar, precum: existența sumei necesare pentru achiziție, eligibilitatea pentru credit sau o rată lunară comparabilă cu nivelul actual al chiriei.

În schimb, cei mai mulți dintre chiriași sunt condiționați de faptul că nu își permit încă achiziția unei locuințe, ponderea acestora crescând cu 30% față de 2023. În plan secundar, aceștia își doresc mai multă flexibilitate, motivație aflată și ea în creștere, cu aproximativ 35%.

Planuri pe termen mediu

În ultimii doi ani a crescut cu aproximativ 50% interesul pentru achiziție în rândul persoanelor cu venituri lunare de până în 8.000 de lei pe gospodărie, în detrimentul închirierii. Achiziția unei locuințe este văzută ca o soluție mai sigură și mai avantajoasă decât închirierea, în principal pe fondul stabilizării ratelor dobânzilor și al percepției că o rată poate fi comparabilă cu chiria lunară.

Profilul clientului: dimensiunea gospodăriei

Față de 2023, s-a dublat ponderea persoanelor care locuiesc singure și se orientează către achiziție, în loc să închirieze. De asemenea, și în rândul cuplurilor fără copii se remarcă o creștere de 60% a interesului pentru achiziție, în detrimentul închirierii.

Această schimbare vine pe fondul creșterilor salariale din ultimii doi ani și stabilizării dobânzilor de pe piața bancară.

Ce preț se pune pe facilități?

Dotările suplimentare, cum ar fi parcările, spațiile verzi sau apropierea de transportul public, cântăresc tot mai mult în decizia de achiziție sau închiriere. Față de 2023, în 2025 au crescut cerințele legate de eficiența energetică și securitate.

Rezultatele studiului arată că o proporție tot mai mare de respondenți (+15% vs. 2023) ar fi dispusă să își majoreze bugetul de achiziție sau închiriere cu până la 20% în schimbul unor servicii și facilități dedicate oferite de dezvoltatorul imobilului (ex. servicii de pază, loc de parcare, sală de sport, loc de joacă etc.).

Ce îi determină pe chiriași să plece?

Rezultatele sondajului evidențiază o serie de nemulțumiri recurente care îi determină pe chiriași să își caute o locuință nouă. Motivele sunt în mare parte legate de calitatea slabă a spațiului închiriat și de relația tensionată cu proprietarul. Cel mai frecvent motiv de mutare este aspectul neglijent al apartamentului, urmat îndeaproape de utilitățile defectuoase și mobila prea veche, indicând o așteptare tot mai clară din partea chiriașilor pentru un standard decent de locuire.

Pe lângă calitatea locuinței, contează mult și interacțiunea cu proprietarul, de exemplu refuzul de a face îmbunătățiri sau reparații. De asemenea, fluctuația imprevizibilă a chiriei și lipsa unui contract înregistrat la ANAF, subliniază cât de importantă a devenit stabilitatea juridică și financiară pentru chiriași. „Aceste rezultate reflectă o maturizare a cererii: chiriașii nu mai caută doar prețuri convenabile, ci un pachet complet care include siguranță, confort și relații contractuale clare“, a declarat Andreea Hamza, Head of Living în cadrul companiei iO Partners Romania.

Cartiere preferate: mișcări în clasament

Cartierele Tineretului/Timpuri Noi rămân în topul preferințelor, ocupând primele locuri detașat, atât la achiziție, cât și la închiriere în 2025. Dristor și Drumul Taberei rămân opțiuni populare, dar apar și cartiere noi în top precum Berceni (pentru achiziție) și Mihai Bravu (pentru închiriere), semnalând extinderea interesului spre zone cu prețuri mai accesibile.

„Am observat că alegerea cartierului este un criteriu esențial pentru cei aflați în căutarea unei locuințe, iar anumite zone se află constant în topul preferințelor. Tocmai de aceea, ne-am dorit să venim în sprijinul celor care vor să afle mai multe despre cartierul în care intenționează să se mute. Așa a luat naștere, în urmă cu trei ani, Indexul Storia (inițial lansat sub numele T.R.A.I.) – un instrument care oferă un scor al calității vieții în cartiere, pe baza unor criterii obiective și a percepțiilor locuitorilor. Îi încurajăm pe toți cei care caută o locuință să consulte Indexul și să descopere cum se poziționează cartierele care îi interesează”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe OLX Group (Storia şi OLX Imobiliare).

Față de 2023, anul 2025 marchează o consolidare a tendințelor legate de confort, stabilitate și calitate, atât în segmentul de achiziție, cât și în cel de închiriere. Piața rezidențială devine tot mai complexă, iar dezvoltatorii care vor ține cont de aceste priorități vor avea un avantaj competitiv.

Despre studiu

Sondajul a fost realizat de iO Partners în colaborare cu platforma Storia, în perioada mai-iulie 2025, prin chestionare online aplicate unui eșantion de peste 650 de persoane care prospectează piața imobiliară din București, preponderent cu vârsta sub 55 de ani. Comparația a fost făcută cu rezultatele echivalente din 2023.

Despre iO Partners

iO Partners (IOP) este o companie de servicii imobiliare cu sediul în Viena, care oferă o gamă completă de servicii în Republica Cehă, Ungaria, România și Slovacia, incluzând servicii de agenție, leasing, piețe de capital, evaluare, servicii de proiect și dezvoltare și consultanță. Cu o prezență impunătoare în sectoarele industrial și de birouri și cu cea mai importantă echipă de evaluare din regiune, compania are birouri în Viena, Budapesta, București, Praga și Bratislava, cu planuri agresive de a continua să se extindă, susținută de o echipă remarcabilă și de parteneriatul său preferat cu JLL. Pentru mai multe informații, vizitați iopartners.com.

Despre Storia

Storia e platforma de imobiliare lansată de OLX care își propune să aducă mai multă claritate pe piața imobiliară. E locul unde mii de proprietari, agenți imobiliari și dezvoltatori își prezintă ofertele. Storia își propune să îi sprijine pe cei care caută locuința potrivită, oferind instrumente și informații valoroase despre piața imobiliară, cu scopul de a-i ajuta să ia decizii informate. În 2022, Storia a lansat un instrument care analizează calitatea vieții în cartierele din România. Indexul Storia (inițial T.R.A.I.) oferă un scor de la 0 la 100 pentru fiecare cartier, pe baza a 17 criterii importante pentru români. Acestea includ atât date obiective – precum traficul, calitatea aerului sau prețul locuințelor – cât și percepții subiective, colectate printr-un studiu aflat în desfășurare, la care au răspuns peste 107000 de persoane. Printre aspectele evaluate se numără siguranța, curățenia, liniștea sau accesul la piste de biciclete. Scopul este ca oamenii să aibă o imagine mai clară asupra cartierelor în care trăiesc sau în care se gândesc să se mute.