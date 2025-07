primăria cisnădie ar fi cumpărat 500 de telefoane deși are doar 100 de angajați. mircea orlățan: „este cercetat penal fostul primar”

Primăria orașului Cisnădie ar fi achiziționat, în timpul mandatului fostului edil Gheorghe Huja, peste 500 de telefoane mobile, în valoare de 800.000 de euro, deși instituția are doar 100 de angajați. Noul primar, Mircea Orlățan, spune că Direcția Națională Anticorupție (DNA) a demarat o anchetă.

Cinci dosare penale se desfășoară, în prezent, la Primăria Cisnădie, fiind cercetate posibile nereguli în gestionarea și execuția lucrărilor de investiții publice din oraș, achiziții fictive de telefoane mobile, precum și modul de atribuire a loturilor de teren destinate tinerilor. Cauzele au fost preluate pentru soluționare de DNA și de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Primăria Cisnădie ar fi cumpărat peste 500 de telefoane

Primăria Cisnădie ar fi achiziționat, în perioada 2022 – 2024, peste 500 de telefoane mobile, deși instituția are doar 100 de angajați. Primarul Mircea Orlățan, care a preluat funcția în toamna anului trecut, spune că a sesizat Parchetul.

„Între anii 2022 – 2024, în Primăria Cisnădie s-au achiziționat 500 de telefoane mobile în valoare de peste 800.000 de euro. DNA s-a sesizat la această situație. (…) Întrebarea DNA a fost câți angajați sunt în primărie. Le-am spus că sunt 100. Ne-au întrebat apoi de ce ne trebuie 500 de telefoane. Cum v-ați permis, domnilor?”, a spus primarul Mircea Orlățan în ședința Consiliului Local de joi.

Potrivit acestuia, în acest dosar sunt cercetați fostul primar Gheorghe Huja, fostul viceprimar Dănuț Filip și Ciprian Constantin Rusu, secretarul orașului. „Noi am cerut extinderea cercetării penale, am dus mii de pagini la DNA și s-a extins cercetarea către alți funcționari din primărie, respectiv domnii Huja Gheorghe, Filip Dănuț și Rusu Ciprian Constantin. Aceste persoane au fost implicate direct în această fraudă substanțială. Am cerut schimbarea încadrării juridice pentru că sunt posibile fapte de corupție”, a adăugat Orlățan.

Achiziții suspecte. Cât costă un stâlp de iluminat la Cisnădie

Primarul Mircea Orlățan spune că alte achiziții publice au fost făcute cu încălcarea gravă a legislației. Spre exemplu, când s-a extins iluminatul public, au fost cumpărați stâlpi de iluminat la prețuri colosale.

„Alt exemplu de fraudă de multe milioane de lei. S-a început prin credit de 5 milioane de lei construcția unui sistem public de iluminat. Lucrările au fost de așa proastă calitate, încât am făcut o expertiză tehnică și am sistat lucrările. Un stâlp de iluminat care costă 800 lei a fost cumpărat cu 5.500 lei. Fostul primar a îmbrăcat achiziția și, în loc de achiziție de bunuri, a cerut execuție de lucrări. Toate aceste lucruri sunt în documentare, pentru că este vorba de o frauda de 2,2 milioane de lei”, a completat Orlățan.

Fostul primar Gheorghe Huja, actualmente consilier local, a lipsit de la ședință, astfel că nu a putut comenta acuzațiile. A făcut-o, în schimb, fostul viceprimar Dănuț Filip. „Nu sunteți judecător. Când vom fi chemați… (…) Dacă eu am semnat personal un act pentru 500 de telefoane, vă înșelați. Așa vă pot acuza și eu pe dumneavoastră. Lăsați-i pe ei să își facă treaba și nu denaturați”, a spus Filip.