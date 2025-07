sibiu găzduiește singura competiție internațională de wakeboard din românia pe lacul binder

Cu toate că, în România, wakeboarding-ul rămâne încă un sport de nișă, în inima țării, la Sibiu, la finalul lunii august, sportivi de top din toată lumea se întâlnesc să concureze la Sibiu Wake Trophy — singura competiție internațională de acest gen găzduită în țară, recunoscută oficial de Federația Internațională de Schi Nautic și Wakeboard (IWWF). Evenimentul, ajuns în 2025 la a patra ediție, are loc pe 30 august, la Complexul Lacul lui Binder și este clasat la un nivel competițional de 4 stele, cu 600 de puncte IWWF — imediat sub Campionatele Europene și Mondiale. Printre participanți se numără sportivi de renume mondial din țări precum Germania, Polonia, Statele Unite ale Americii, Ungaria, Austria, Spania, Ucraina sau România.

De la o zonă neutilizată, la pol al sporturilor nautice și zonă de agrement

“Complexul Lacul Binder este doar unul dintre obiectivele în care am investit în strategia noastră de a oferi comunității mai multe facilități pentru sport și agrement, ca mod de a crește calitatea locuirii. Lacul este o zonă de agrement tot mai căutată de sibieni, dar este în același timp și un spațiu dotat pentru sporturi nautice precum wakeboarding, caiac și SUP. Datorită instalațiilor moderne, este potrivit și pentru competiții internaționale și mulțumesc Federației Române pentru că a ales din nou Sibiul ca locație de desfășurare. Invit publicul să se bucure de spectacolul pe care îl vor face cu siguranță sportivii de top care sper că îi vor convinge să practice acest sport, pentru care am creat infrastructura chiar la noi în oraș.”, a declarat Astrid Fodor, primarul Municipiului Sibiu.

Administrația locală sibiană a investit în 2021-2022 într-un proiect de reconversie care a transformat complet zona: a salubrizat lacul, a creat plaje, pontoane, zone verzi și alei, iar în prezent lacul, ca bază sportivă, este singurul din România inclus în lista oficială a Federației Internaționale de Schi Nautic și Wakeboard (IWWF).

Rezultatul este un spațiu sportiv modern, care are un impact vizibil în comunitate, ca zonă pentru agrement și sport. Cu toate că sporturile nautice sunt încă la început de drum în România, competiția are și o contribuție în turismului local, aducând și un plus de vizibilitate industriei HoReCa. Modelul este inspirat din orașe europene unde astfel de evenimente au devenit adevărate motoare economice, iar organizatorii își propun ca și Sibiu Wake Trophy să urmeze acest parcurs.

Un sport accesibil și spectaculos

Wakeboarding-ul are avantajul că este spectaculos și ușor de învățat: copiii și adolescenții pot ajunge la un nivel de bază în doar câteva sesiuni. În România, sportul a crescut vizibil în ultimii ani, mai ales datorită implicării Federației Române de Schi Nautic și Wakeboard, fondată în 2022. Până atunci, sportivi români ca Ioana Goncea — multiplă medaliată la Mondiale și Europene — au participat la competiții internaționale fără să fi avut o federație oficială în spate.

„Sibiu Wake Trophy este mult mai mult decât o competiție, este o experiență dedicată exclusiv sportivilor, sportivi care sunt în permanență sprijiniți și susținuți de o veritabilă comunitate al cărei unic scop este susținerea acestora pentru performanță. Prin implementarea conceptului #RidersFirst, muncim intens an după an să arătăm lumii întregi că și în România se organizează evenimente de nivel mondial. Vrem ca toată lumea să cunoască școala noastră de campioni, locul unde toti sportivii sunt respectați și prețuiți la fel și unde învață direct de la cei mai buni din întreaga lume.” a declarat Ioana Goncea, președinta Federației Române de Schi Nautic și Wakeboard și organizatoarea Sibiu Wake Trophy.

Sibiu Wake Trophy a fost conceput având la bază principiul #RidersFirst, ceea ce presupune că toate deciziile și resursele sunt orientate către nevoile și confortul sportivilor. Este un mediu ideal conceput și construit pentru susținerea performanței: facilități pentru încălzire și recuperare (fizioterapie, masaj sportiv), alimentație sănătoasă și premii egale pentru toate categoriile, indiferent de gen. Această abordare a fost recunoscută și preluată în premieră în ghidul Federației Internaționale de Schi Nautic și Wakeboard (IWWF) 2025, care stabilește standardele obligatorii pentru organizarea competițiilor oficiale la nivel mondial. Astfel, Sibiu Wake Trophy a devenit un model de bune practici, prin care fiecare organizator este responsabil să creeze condiții optime și să respecte sportivii.

Rezultate: România în top 3 internațional

Efectele asupra performanței sportivilor români au fost rapide: după primele ediții ale competiției, România a bifat o primă participare la Campionatul Mondial din Thailanda, la categoria Open și o primă participare la Campionatele Europene în categoriile U14 și U18. De asemenea, România a obținut și medalii de bronz la Campionatele Mondiale și Europene, categoria Master, plus alte rezultate bune în cadrul competițiilor IWWF, aducând astfel sportivii români în topul clasamentelor generale internaționale. Primăria Municipiului Sibiu, prin cofinanțarea proiectului Sibiu Wake Trophy și reconversia Lacului Binder, a adus comunității valoare adăugată, atât pentru agrement, cât si pentru performanță sportivă.

Organizatorii își doresc să atragă mai mult sprijin mediatic și financiar pentru a crește vizibilitatea sportului și a evenimentului. “Vrem ca toată lumea să afle de existența acestui sport minunat și de rezultatele sportivilor români la nivel de top. Performanța și profesionalismul sunt valori care rezultă din prioritizarea sportivilor.”, a completat Ioana Goncea.