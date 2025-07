terenuri atribuite aparent ilegal tinerilor la cisnădie. „plătim rate și nu putem construi”. primarul acuză fosta administrație 

Sala de Consiliu Local a Primăriei Cisnădie a fost neîncăpătoare joi. Mai mulți tineri, care au primit terenuri gratuite pentru a-și construi locuințe, au venit cu jalba în proțap în fața aleșilor locali pentru a le fi oferite explicații. „Nu primim autorizațiile de construire”, au spus aceștia. Primarul Mircea Orlățan acuză că toate acele terenuri au fost atribuite în mod ilegal de fosta administrație.

Patruzeci de tineri au primit, anul trecut, terenuri cu titlu gratuit din partea Primăriei Cisnădiei pentru a-și construi locuințe. După ce au devenit în mod oficial proprietari, tinerii au solicitat eliberarea autorizației de construire pentru a putea să își ridice casele. Dar, surpriză, autorizațiile de construire nu pot fi eliberate deoarece nu există un aviz de la Apă Canal.

Nu își pot construi casele: „Plătim rate la bănci și așteptăm autorizația”

Tinerii și-au prezentat problemele în fața consilierilor locali, cerându-le explicații. „Suntem un lot de 40 de persoane, care am primit anul trecut terenuri, dar nu ne-a fost atribuită încă autorizația de construcție. Patru persoane au primit, iar restul nu. Am fost în audiență la domnul primar de 3 ori și nu am primit un răspuns clar, să știm de ce nu primim autorizația. Am așteptat un telefon din partea acestuia, pentru că ne-a zis că vom fi contactați, dar nu s-a întâmplat asta. Am dorit să ni se spună de ce patru persoane au primit și noi nu. S-a făcut chiar și o listă, să se verifice mai repede dosarele, pentru că ni s-a spus că ni s-au dat terenurile ilegal. Vrem să știm cu ce am greșit noi când am depus dosarele. Am făcut demersuri împotriva deciziei, am făcut plângeri la Prefectură, pentru că în 4 luni de zile încă nu am primit autorizația de construire. Nu știm de ce s-au oprit demersurile”, spune Beatrice Nagy, una dintre persoanele căreia i s-a atribuit un teren.

„Noi abia în iunie am aflat că există o problemă. Am investit bani în planurile pentru case. Nu puteți să vă bateți joc de noi. Trebuia să ne spuneți, nu mai investiți. Acum nouă cine ne dă banii înapoi?”, a întrebat altă persoană.

Tinerii, proaspăt proprietari, se tem acum că își vor pierde terenurile. Plătesc deja rate la bănci, fiindcă și-au făcut împrumuturi pentru a putea ridica locuințele, în timp ce stau în chirie și cheltuiesc alte sume de bani. „Toți am făcut împrumuturi la bănci, plătim chirii și așteptăm autorizația. Suntem luați în râs, deoarece de fiecare dată când venim aici nu primim un răspuns. Nimeni nu ne dă nicio informație. Noi vrem să știm ce facem”, a adăugat tânăra.

Primar: „Sunteți victimele fostului primar”

Primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, acuză fosta administrație și spune că terenurile au fost atribuite în mod ilegal, nefiind respectate condițiile tehnice obligatorii prevăzute de Apă Canal, care avertiza că nu există o soluție unitară pentru rețelele de utilități. În acest context, edilul spune că autorizațiile de construire nu pot fi emise până când fiecare proprietar nu obține și avizul Apă Canal. Problema este că avizul pentru apă și canalizare nu poate fi obținut deocamdată.

„Dragii mei, sunteți toți tineri și vă dorim în acest oraș. Aici a fost o procedură de atribuire realizată anul trecut în septembrie, cu o lună înainte ca primarul (n.red.: Gheorghe Huja) să plece din mandat. Procedura a fost derulată de o comisie a primăriei și vi s-au atribuit terenuri conform Legii 15. În octombrie 2024, Parchetul a dispus începerea in rem a unei urmăriri penale referitor la această procedură. Ei au solicitat documente atunci și le-am transmis. (…) Toți cei care au primit autorizație de construire, cele 4 persoane, au primit pentru că au avut dosarul complet, inclusiv cu aviz de la Apă Canal, pentru că niciunul nu e amplasat în noul PUZ aprobat în anul 2024. Eu consider că a fost un abuz din partea primarului Huja să atribuie terenuri pentru tineri în condițiile în care nu există aviz pentru PUZ de la Apă Canal. (…) În lipsa unui proiect de specialitate nu poate fi avizat. Au fost niște condiționări ignorate de fostul primar. Cei care nu ați primit autorizație de construire sunteți în acest PUZ și nu este posibil să aveți aviz de la Apă Canal. Eu am constatat aceste neregularități, am spus că a fost ilegal. Sunteți victimele unei mașinațiuni ale vechiului primar. Doar un om foarte cinic se poate juca cu viitorul tinerilor”, a precizat primarul Mircea Orlățan.

Edilul a precizat că a avut întâlniri cu Apă Canal pentru a căuta o soluție astfel încât să poată fi eliberate autorizațiile de construire. „Ne-au zis că ne trebuia un studiu de soluție, un proiect tehnic făcut de noi și abia apoi atribuite terenurile. Am consultat un specialist, un proiectant pe apă și canalizare, care va căuta o soluție tehnică și vom vedea dacă putem să o implementăm până veți edifica construcțiile”, a adăugat Orlățan.

Discuțiile pe seama acestui subiect au durat două ore, timp în care consilierii locali s-au contrat și s-au acuzat reciproc. Primarul Orlățan spune că în prezent lucrează la o soluție, proiectantul urmând să transmită cât va costa investiția și cum poate fi rezolvată problema oamenilor. „Loturile au fost atribuite ilegal de vechiul primar. Ilegalitatea e a lui, nu a voastră. Nu trageți în mine, că nu eu am făcut această varză. Este penibil ce se întâmplă. Eu nu voi continua ilegalitățile, nu voi închide ochii când o procedură este viciată. Și eu am fost tânăr, mi-am construit casa, am luat credit. Știu ce înseamnă, dar nu pot închide ochii. Parchetul își va spune cuvântul”, a spus Mircea Orlățan.

Actuala administrație a mai arătat că departamentul juridic a constatat că asupra întregii proceduri de atribuire a terenurilor planează suspiciunea comiterii de fapte penale, deoarece ar exista indicii privind favorizarea nelegală a unor persoane, în dauna altor persoane care erau eligibile. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a sesizat din oficiu și a deschis un dosar penal cu privire la posibila săvârșire a infracțiunii de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite.

Fostul primar Gheorghe Huja, în prezent consilier local, a lipsit la începutul ședinței de joi, astfel că nu a putut să ofere un drept la replică cu privire la acuzațiile actualei administrații.

Citește și: Zeci de familii riscă să piardă terenurile pentru case în Cisnădie. Primăria ia în calcul o reluare a procedurii / video