atac sângeros la porumbacu de jos. cățelușă ucisă de doi rottweileri intrați prin gard, în curtea unui localnic/ video

O întâmplare cutremurătoare a avut loc în noaptea de 31 iulie, în satul Porumbacu de Jos, unde doi câini din rasa Rottweiler, lăsați liberi de stăpânii lor, au pătruns în curtea unui vecin și i-au ucis cățelușa. Stelian Solomon, proprietarul patrupedului, este devastat de pierderea suferită, mai ales că nu este prima dată când se confruntă cu asemenea incidente.

„Am găsit-o într-o dimineață sub mașină, tremura și părea rătăcită. Am adoptat-o pe loc și am numit-o Ioana. Era o cățelușă neagră, frumoasă, mică, plină de viață. Ne însoțea peste tot prin sat, mergea cu cumnata mea la microbuz, aștepta copiii să vină de la școală, prindea șoareci și șobolani prin curte. Era parte din viața noastră,” povestește, cu lacrimi în ochi, Stelian Solomon.

Pericol constant în sat: „Am mai făcut sesizări, dar nu s-a schimbat nimic”

Cei doi Rottweileri aparțin unor vecini veniți din Porumbacu de Sus, care locuiesc acum în Porumbacu de Jos. Potrivit localnicilor, câinii sunt lăsați intenționat liberi, fără supraveghere.

„De la început am avut probleme cu ei. Le-am spus de nenumărate ori: Țineți câinii în curte, nu am nimic cu voi, dar copiii nu pot merge liniștiți la școală, iar noi trăim cu frica-n sân. Am făcut sesizări la poliție, dar totul s-a rezumat la o amendă de 50 de lei, când câinii au atacat-o prima dată pe Ioana. Atunci am fugit desculț, în pijamale, s-o scot din colții lor,” își amintește Solomon.

Atacul fatal: „Am găsit-o moartă, rigidă. Nu am auzit nimic”

În noaptea de 31 iulie, în jurul orei 2 dimineața, câinii au forțat intrarea în curte, dărâmând materiale și garduri improvizate. De data aceasta, Ioana nu a avut nicio șansă.

„Am ieșit din casă dimineață și am văzut urme, zgârieturi. Am început s-o strig, dar era tăcere. Apoi, am găsit-o, fără viață, lângă mașina fratelui meu. Era deja rigidă, nu mai aveam ce să-i fac. Am încercat s-o resuscitez, dar era prea târziu. Să faci infarct, nu alta…”, povestește cu durere proprietarul.

După incident, Stelian Solomon a sunat la Poliție.

„M-au certat că am sunat, că nu e urgență. M-au întrebat ce căuta câinele meu afară. Le-am explicat că era în curte, dar a fost luată de Rottweileri. Câinii au intrat printr-o spărtură, dărâmând tot în cale. Nici de această dată nu am putut discuta cu vecinii. Sunt plecați, iar bunica lor le dă de mâncare. Data trecută au dat vina pe ea că a lăsat poarta deschisă.”

Stelian Solomon a mai pierdut animale în trecut, dar spune că niciuna dintre pierderi nu a durut atât. „Pentru Ioana am plâns ca pentru un copil. Nu era doar un câine. Era un suflet bun, care ne aducea bucurie în fiecare zi. Data viitoare poate fi un copil. Ce mai așteptăm? Să moară cineva?”

Până la momentul redactării acestui articol, nu am primit un punct de vedere oficial din partea Poliției, iar proprietarul celor doi Rottweileri nu a putut fi contactat.