de la telemea de sibiu certificată la centru de colectare. povestea oierului din vurpăr, finanțat cu 86.000 € și vizitat regulat de urși

Florin Dragomir, oier din Mărginimea Sibiului, duce mai departe o tradiție veche de generații: creșterea oilor și producerea brânzei adevărate, după rețete moștenite și atent păzite. Dincolo de munți, iarbă grasă și aer curat, viața la stână nu e ușoară – mai ales când natura nu e mereu prietenoasă. Cu toate astea, Florin a reușit nu doar să supraviețuiască, ci și să se dezvolte: a obținut o finanțare de 86.000 de euro pentru investiții în centrul său de colectare a laptelui.

Florin Dragomir este oierul care are grijă ca Telemeaua de Sibiu să ajungă pe mesele românilor. Oierul din Vurpăr duce tradiția mai departe, de la părinți și bunici. „Sunt oier de-o viață. Părinții, bunicii– toți au avut animale. Am crescut printre ele. Am pus cap la cap o afacere de familie, cu sprijinul altor doi proprietari. Ne ajutăm între noi. Acum am propria stână, bine pusă la punct”, povestește Florin Dragomir, care este și președintele Asociației Telemea de Sibiu.

Cu sprijinul Agenției Naționale pentru Zona Montană, Florin a obținut finanțare nerambursabilă în proporție de 80% pentru înființarea unui punct de colectare a laptelui în zona montană. Restul de 20% a fost contribuția proprie. Banii au fost investiți în echipamente moderne de colectare și procesare. „Am făcut un centru de colectare, unde procesăm telemea de Sibiu. Oamenii își primesc banii la timp, au unde duce laptele, iar noi producem ceva curat, autentic”, explică el.

Telemeaua de Sibiu, certificată european

Florin și colegii săi sunt printre cei doar nouă producători atestați care au dreptul legal de a vinde Telemea de Sibiu cu Indicație Geografică Protejată (IGP). „Noi muncim de ani buni la acest brand. Respectăm caietul de sarcini, nu folosim adaosuri, nu falsificăm. Brânza noastră e făcută de baci, din lapte de munte, din pășunile noastre, cu aer curat, iarbă bună și apă rece”, spune cu mândrie.

Brânza lor este verificată și aprobată oficial. „E păcat că unii încă mai confundă produsul nostru cu altele făcute de comercianți care nu au nici o autorizație”, spune acesta.

Cea mai mare amenințare: ursul

Dincolo de succesul profesional, viața de oier vine cu provocări dure. Florin trage un semnal de alarmă: urșii atacă aproape în fiecare seară. „În trei săptămâni, am avut cel puțin zece animale omorâte. Vin până în saivan. Săptămâna trecută și acum două săptămâni au fost atacuri. Berbecii unui prieten au fost uciși. Am anunțat la primărie, dar despăgubiri nu am primit. Cum să aduc crotaliul dacă ursul ia tot animalul?”, spune cu amărăciune oierul.

Pe lângă animale pierdute, o altă problemă gravă este lipsa de personal. „Nu mai vrea nimeni să stea cu animalele. Este muncă grea, zi de zi. Dacă se lasă și ultimii oameni care o fac, cine va mai avea grijă de oi?”, a mărturisit acesta.

Seceta din acest an a înrăutățit și mai mult situația. „Nu au fost fructe de pădure, iarba e puțină, urșii coboară în sat de foame. E praf totul”, explică acesta.

Deși ar merita să ajungă pe rafturile marilor magazine, Telemeaua de Sibiu produsă de Florin și colegii săi nu intră în supermarketuri – încă. „Poate nu avem destulă cantitate, dar brânza noastră e curată, autentică. Clienții știu și ne caută”, a mai spus oierul.