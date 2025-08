gazul va fi oprit duminică pe mai multe străzi din sibiu

Delgaz Grid a finalizat lucrări de investiţii pe strada Dorobanților din municipiul Sibiu

Pentru cuplarea noilor conducte la sistemul de distribuție este necesară sistarea alimentării cu gaz duminică, 3 august, pe mai multe străzi din municipiu;

Reabilitarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale este absolut necesară pentru menținerea şi îmbunătățirea alimentării cu gaz şi a operării sistemului de distribuţie în condiții de siguranţă.

De aceea, an de an, Delgaz Grid investește sume considerabile în modernizarea și reabilitarea rețelelor pe care le are în administrare.

Investiţia, în valoare de circa 1,5 milioane de lei, a vizat înlocuirea conductelor de gaze naturale de presiune medie de pe străzile Dorobanților, H. Coandă și Triajului pe o lungime de peste 1,3 km.