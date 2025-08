weekend de poveste la sibiu: vinfest și cântecele munților cuceresc orașul, dar nu rata nici meciul pe municipal

Sibiul se transformă, în acest weekend, într-o destinație de neratat pentru iubitorii de vin, muzică, sport și aventură. Dacă ești în căutare de idei pentru timpul liber, ți-am pregătit cele mai faine recomandări pentru perioada 1–3 august. Ai de ales între festivaluri vibrante, concerte în locuri neobișnuite, triatlon în natură și drumeții spectaculoase.

Din 1 până în 3 august, VinFest transformă Etno Tehno Parc din Muzeul ASTRA într-un colț fermecat al vinului și al atmosferei de festival. Ai acces la peste 100 de vinuri din România și Republica Moldova, de la crame cu renume, plus sesiuni de degustare, live cooking show-uri, concerte și DJ în fiecare seară, până la ora 01:30.

Etno Tehno Parc va găzdui zeci de crame și peste 100 de vinuri care te invită să descoperi, să compari și să-ți găsești preferatul.

Citește și: Vinfest 2025 – festivalul verii în cea mai frumoasă locație din Sibiu: Totul despre acces, bilete și abonamente

Nu e vorba doar de băutură, ci de povești despre pământ, familie și curajul de a face ceva special:

Jidvei – emblema vinurilor albe și spumante

– emblema vinurilor albe și spumante Averești – aromele Moldovei, vinuri seci sau dulci

– aromele Moldovei, vinuri seci sau dulci Histria – prospețimea Dobrogei

– prospețimea Dobrogei Mileștii Mici – colecție subterană legendară

– colecție subterană legendară Legenda Moldovei – tradiție autentică

– tradiție autentică Domeniul Apoldium – terroir sibian reinterpretat

– terroir sibian reinterpretat Carastelec – spumante, inovație și nonconformism

– spumante, inovație și nonconformism Nachbil – vinuri bio

– vinuri bio WineNot – selecție internațională, vinuri rare și premiate

La fiecare stand găsești oameni cu povești – somelieri, proprietari, prieteni de-o viață.

Scenă pentru toți – muzică live, DJ, dans până noaptea târziu

Seară de seară, Etno Tehno Parc vibrează cu energie, stiluri și generații diferite. Programul e gândit să-ți țină pașii vii și zâmbetul larg, indiferent dacă dansezi sau doar asculți:

Vineri, 1 august

18:00 – The Eclectors

21:00 – White Mahala

22:00 – Dodo

Sâmbătă, 2 august

18:00 – Lowelt

21:00 – Robin and the Backstabbers

22:00 – Văzduh

Duminică, 3 august

18:00 – Kosta

21:00 – Partizan

22:00 – DJ Dex

Gastronomie, show-uri culinare și deserturi naturale

Niciun pahar de vin nu-i complet fără o masă memorabilă. VinFest aduce pe scena Etno Tehno Parc:

Turha Grill: show live cu vită fragedă, burgeri suculenți și preparate mexicane

show live cu vită fragedă, burgeri suculenți și preparate mexicane Street Bites: gustări rapide, wraps și finger food gourmet

gustări rapide, wraps și finger food gourmet Turtha Sweet & Savory: înghețată artizanală, cremoasă, doar din ingrediente naturale

Totul pentru confortul tău – program, acces, facilități

Orarul festivalului:

Vineri: 16:00 – 01:30 (poarta de la Zoo se închide la 16:00)

16:00 – 01:30 (poarta de la Zoo se închide la 16:00) Sâmbătă & Duminică: 15:00 – 01:30 (poarta de la Zoo se închide la 15:00)

15:00 – 01:30 (poarta de la Zoo se închide la 15:00) Programul cramelor: identic cu cel al festivalului.

Biletul tău îți aduce:

Acces la tot Muzeul ASTRA, nu doar la VinFest

Libertate de plimbare printre gospodării tradiționale

Zone instagramabile, food court, iluminat ambiental, cocktail bar, locuri de relaxare

A început Festivalul ”Cântecele Munților”

Perioada festivalului culminează cu trei seri de spectacole grandioase în Piața Mare din Sibiu, în două dintre aceste seri fiind sărbătoriți artiști reprezentativi ai Sibiului, care și-au legat parcursul de Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”. Astfel, în 1 august, după tradiționala paradă a ansamblurilor participante de pe bulevardul Nicolae Bălcescu, Codruța Rodean și Bogdan Cioranu vor fi protagoniștii unei seri de poveste. Vezi programul complet AICI.

Concerte pe Acoperiș – muzică și priveliști la asfințit

De vineri, 1 august, și până pe 15 august, terasa Filarmonicii de Stat Sibiu găzduiește a șasea ediție a festivalului „Concerte pe Acoperiș”. E un prilej unic să asculți muzică jazz, clasică, rock sau folk într-o atmosferă intimă, cu o vedere panoramică asupra orașului la apus.

Printre artiștii invitați în acest weekend: Teodora Enache-Brody, Stanley Jordan, Ada Milea, Veronica Anușca, Trei Parale și Celelalte Cuvinte.

Nu rata petrecerile de la Domeniile Martinutzi

White Night at the Castle revine cu ediția IV și promite cel mai spectaculos party sub stele din Transilvania. Un loc fabulos, un dress code alb imaculat și o atmosferă care te face să zici „WOW!” de cum ai pășit în curte.

Sâmbătă, 2 august – ține-te bine! Domeniile Martinutzi se transformă într-un tărâm alb de vis, unde realitatea e pusă pe pauză și magia dansează până dimineața!

Citește și: White Night at the Castle – Noaptea albă a anului 2025 face din nou istorie în Alba!

Noaptea transilvăneană în alb

Pe 1 august 2025, un eveniment muzical de vară deosebit va avea loc la Brambura Park din de pe Valea Avrigului. Noaptea transilvăneană în alb va fi găzduită de o locația celebră pentru „Casa cu susul în jos” și pentru cadrul său natural spectaculos. Citește și: Eveniment special pe Valea Avrigului: Noaptea transilvăneană în alb – 1 august 2025, Brambura Park

Sibiu Triathlon Challenge – sport și natură în Dumbrava

Duminică, 3 august, adrenalina urcă în ritm alert la cea de-a patra ediție Sibiu Triathlon Challenge. Competiția are loc în zona Pădurii Dumbrava, pe trasee care includ Grădina Zoologică, Muzeul ASTRA, și drumurile județene spre Rășinari și Cisnădioara.

Este considerat cel mai frumos triatlon de asfalt din România și reunește sportivi din toată țara. Poți participa sau, de ce nu, doar susține concurenții de pe margine. DETALII AICI

Fotbal pe Municipal: FC Hermannstadt – Universitatea Cluj

Tot duminică, de la ora 18:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu are loc meciul dintre FC Hermannstadt și Universitatea Cluj. Dacă ești fan fotbal, ai ocazia perfectă pentru o seară de sport, energie și rivalitate pe bune.

Drumeții în apropierea Sibiului și pe creasta Făgărașului

Pentru iubitorii de natură, weekendul acesta e ideal pentru o evadare pe munte. Drumeție la fosta cabană Fântânele și drumeție în Munții Făgăraș se află printre opțiunile oferite în acest wekeend de „Anii Drumeției”. DETALII AICI

Filme noi la CineGold

Cine preferă relaxarea în fața marelui ecran, poate verifica programul CineGold, unde rulează cele mai noi filme de vară. Blockbustere, comedii, animații – pentru toate gusturile. VEZI PROGRAMUL AICI

Pe scurt, în oraș mai au loc și: