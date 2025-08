atmosferă de festival pe bune la vinfest: robin and the backstabbers au făcut spectacol, azi ridicăm paharul cu partizan! / foto video

Ziua 2 la VINFEST a fost despre vinuri bune, oameni faini și vibe perfect de vară. 🌞🍷 Am dansat, am râs și ne-am bucurat de un apus ca-n filme. Dă play și retrăiește atmosfera! 🥂 📍 Muzeul ASTRA – Etno Tehno Parc 📅 1–3 august 🎟️ Acces cu biletul de intrare achiziționat de pe platforma: www.muzeulastra.funticket.app sau de la automatele de plată de la intrarea în Muzeul în Aer Liber Ne vedem și duminică la VINFEST pentru ultima zi de distractie!❤️